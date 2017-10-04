مهندسة مصرية تنجح في تأسيس شركة لإنتاج “الغاز الحيوي”

Advertisements

تابع موقع مصر 365 أخبار مهندسة مصرية تسمى “شيماء عمر” التي قامت بتأسيس شركة خاصة بإنتاج الغاز الطبيعي من مخلفات الحيوانات وسمت هذا المشروع “الغاز الحيوي” الناتج عن روث الحيوانات.

وقامت المهندسة شيماء عمر بإقناع الفلاحين في القرى المصرية من الاستفادة من مخلفات الحيوانات ليتم تحويلها من مخلفات إلى غاز حيوي “بيوجاز” غاز صديق للبيئة، وأضافت “شيماء عمر” أن إنتاج الغاز الحيوي سيعود بالنفع الكبير على الفلاحين وخصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات في جمهورية مصر العربية.

Advertisements

وأسست المهندسة المصرية “شيماء عمر” شركتها القائمة على فكرة إنتاج “الغاز الحيوي” منذ 4 سنوات مضت، حيث تم إدخال الغاز الحيوي المنتج من المخلفات الحيوانية لأكثر من مائتين بيت في اثنى عشر محافظة مصرية مختلفة.

أقرا المزيد البيئة :خطط جديدة لتحويل المخلفات الزراعية الى مصادر للطاقة

والجدير بالذكر أن المهندسة “شيماء عمر” خريجة عام 2012، قامت بتأسيس مشروع لإنتاج “البيوجاز” الذي يعتبر البديل الطبيعي للغاز الطبيعي من روث ومخلفات الحيوانات في الريف المصري.

تحدثت المهندسة شيماء عمر عن كيفية تحويل المخلفات الحيوانية إلى “بيوجاز” حيث أشارت أن مسألة تحويل مخلفات الحيوانات إلى غاز عبارة عن تكنولوجيا بسيطة جداَّ هو عبارة عن مبنى إنشائي يسمى “الهاضم الحيوي” على أن يكون جزء منه تحت الأرض، يتم أدخال المخلفات العضوية فيه بإضافة كمية معينة من الماء ليتم عملية تحلل داخل الهاضم الحيوي الذي يكون خزان تحت الأرض ليتم استخراج الغاز عن طريق أنبوب الغاز يتم دخوله مباشرة إلى المطبخ لتستخدم هذه الطاقة مباشرة في طهو الطعام، بالإضافة إلى أن ناتج التحليل سيتم إخراجه بشكل مباشر كسماد عضوي حيوي، فبمجرد ملئ الخزان تحت الأرض يقوم الفلاح بأخذ السماد إلى الأرض الزراعية مباشرة ليتم الاستفادة منه كسماد حيوي.

Advertisements

وأشارت المهندسة شيماء عمر أنه في البداية وجدت بعض الصعوبة في إقناع الفلاحين لأنها بنت وخصوصا أنها صغيرة السن، وأوضحت أنها أيضا وجدت صعوبة في إقناعهم بالمشروع إنتاج الغاز الحيوي، وأعربت أنها كانت تشعر الفلاحين الذين تعمل على إقناعهم بفكرة المشروع أنها واحدة من أهل بيتهم وليس شخص غريب، ليتم إقناعهم باستخدام مخلفات المواشي لإنتاج “الغاز الحيوي” وفي نفس الوقت يعمل على إنتاج سماد حيوي عضوي لتسميد أراضيهم الزراعية.