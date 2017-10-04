“رجال أعمال الإسكندرية” تبحث مع “القومية لسلامة الغذاء” منظومة الأمن الغذائي

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تابع موقع مصر 365 اللقاء الذي تم بين جمعية رجال أعمال الإسكندرية وبين الهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث القوانين وأخر المستجدات التي تمت فيما يخص منظومة الأمن الغذائي والغذاء عموما في جمهورية مصر العربية.

حيث التقى “الدكتور حسين منصور” رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بوفد من لجنة التجارة الخارجية التابعة لجمعية رجال أعمال محافظة الإسكندرية ليتم إجراء مناقشات ومباحثات في أخر مستجدات منظومة الغذاء بالإضافة إلى مناقشة القوانين التابعة للأمن الغذائي في جمهورية مصر العربية.

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وأوضح رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء “حسين منصور” أن هناك العديد من الخطط والآليات التي يتم إدراجها حاليا في السوق المصرية لبحث آليات سلامة الغذاء في الدولة المصرية، والعمل على توفير الغذاء الآمن للمواطن والمستهلك المصري، وذلك عن طريق الاعتماد على طرق علمية حديثة تعمل على تقييم المخاطر الناجمة عن تلوث الغذاء وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وأشار “حسين منصور” على ضرورة العمل على رفع التوعية في المجتمع المصري بالإضافة على رفع المستوى الثقافي والعمل على زيادة وعي المستهلك المصري بمنظومة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى وجود اتصال بين المستهلكين في السوق المصري وبين المسؤولين عن منظومة الأمن الغذائي والمعنيين بصحة المستهلك وحماية المستهلك، كما لابد من وجود اتصال بين المسئولين عن المنظومة الغذائية وبين متداولي الأغذية ومنتجي المواد الغذائية ليتم اتباع أسلوب وقائي وأمن غذائي للعمل على توفير أغذية صحية سليمة صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار الدكتور “حسين منصور” أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعد هي الهيئة الوحيدة المتواجدة في جمهورية مصر العربية المسؤولة عن سلامة الغذاء وعن المنظومة الغذائية بالإضافة إلى مسؤوليتها للتفتيش عن المنتجات الغذائية المطروحة في السوق المصرية للتأكد من سلامتها وصحتها لحماية المستهلك المصري وحفاظا على الصحة العامة.

وحضر لقاء بين “الهيئة القومية لسلامة الغذاء” وبين “لجنة التجارة الخارجية التابعة لجمعية رجال أعمال محافظة الإسكندرية” كل من رئيس لجنة التجارة الداخلية بجمعية رجال أعمال محافظة الإسكندرية “محمد حنفي” بالإضافة إلى حضور عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملين في المنتجات الغذائية، ومجموعة من أعضاء جمعية رجال أعمال محافظة الإسكندرية ورؤساء اللجان التابعة للجمعية.

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