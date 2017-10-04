“شريف إسماعيل” يشهد توقيع بروتوكولي تعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني

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تابع موقع مصر 365 حضور رئيس مجلس الوزراء المصري “شريف إسماعيل” توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة القوى العاملة و”برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET 2″.

حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين “برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET 2” و”الإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية التابعة لوزارة القوى العاملة”، ويهدف هذا البروتوكول على تجهيز حوالي اثنى عشر ورشة عمل للتدريب المهني في عشرة مراكز تدريبية تابعة لوزارة القوى العاملة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

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كما تم عقد بروتوكول ثاني بين “برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET2” وبين “الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة التابعة لوزارة القوى العاملة” و”المؤسسة الثقافية العمالية” ويهدف البروتوكول إنشاء مركز تدريب كامل متكامل للخدمات السياحية والفندقية يكون تابع “للمؤسسة الثقافية العمالية”.

ويأتي توقيع البروتوكولين التعاون في إطار حرص وزارة القوى العاملة على تحقيق التنمية البشرية وإدراج الجديد في منظومة التعليم الفني، والمفاهيم الحديثة للتدريب المهني باعتباره أحد أهم محاور التنمية الصناعية والتجارة الخارجية في عام 2020.

ويهدف البروتوكولين إلى تحسين جودة التدريب المهني والتعليم الفني يلائم احتياجات سوق العمل وتزويد الكوادر المصرية بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص.

وينص البروتوكولي التعاون على تشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف المشاركة فيه ليتم متابعة تنفيذ البروتوكولين والعمل على إزالة أي صعوبات أو عقبات تعيق الإجراءات الإدارية في تطبيق منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

ويتركز دور “برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET 2” تبعا لما نص عليه بروتوكولي التعاون على تجهيز اثنى عشر ورشة للعمل على توفير التدريب المهني اللازم في عشر مراكز تدريبية تابعة لوزارة القوى العاملة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المصرية وتوفير معايير التدريب المهني والتعليم الفني العالمية، وذلك في محافظة قنا، والإسكندرية، وبورسعيد، وسوهاج، والبحيرة، والمنيا بالإضافة إلى محافظة المنوفية.

أما بروتوكول التعاون الثاني الذي تم توقيعه فيما بين “برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET 2″ و”وزارة القوى العاملة” و”المؤسسة الثقافية العمالية” يعمل على دعم إقامة مركز تدريب للخدمات السياحية والفندقية يكون تابع “للمؤسسة الثقافية العمالية”.

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