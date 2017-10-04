“الصناعات المصرية” تعيين “أحمد كمال” كمستشار و”خالد عبدالعظيم” مدير تنفيذي

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تابع موقع مصر 365 موافقة مجلس إدارة “اتحاد الصناعات المصرية” على تعيين المهندس “أحمد كمال” لمنصب مستشار لاتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد شؤون الدراسات الفنية إلى جانب شغله لمنصب مدير تنفيذي لمكتب الالتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعات المصرية، كما تم تعيين “خالد عبدالعظيم” مدير تنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية أيضا.

ويذكر أن الدكتور “خالد عبدالعظيم” قد شغل العديد من المناصب القيادية في هيئات ومؤسسات على مستوى العالم وعلى المستوى المحلي المصري، حيث شغل منصب نائب المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية فيما بين عامي 1996 وحتى عام 2006، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لفريق عمل “برامج القطاع الخاص في مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.

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كما تولى خالد عبدالعظيم منصب “مدير مشروع الحوكمة في برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني التابع لمنظمة الاتحاد الأوروبي”، كما عمل خبير تنمية في منظمات أصحاب الأعمال التابعة لمنظمة العمل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وفي إطار تعيين الدكتور خالد عبدالعزيز في اتحاد الصناعات المصرية سيعود بالنفع الكبير على الاتحاد للاستفادة من خبرات الدكتور “خالد عبدالعظيم” الكبيرة في جميع المجالات الحيوية حيث عمل كخبير معتمد في مكافحة الكوارث والصحة المهنية والسلامة المهنية في مجال المقاولات، وأيضا في مجال الصناعة، بالإضافة إلى شغل الدكتور “خالد عبدالعظيم” مناصب إدارية في منظمات الأعمال وكذلك منظمات تعمل في تطوير الإنتاجية وتطوير المنشآت والمؤسسات الاقتصادية.

وحصل الدكتور “خالد عبدالعظيم” على دبلومة في حاضنات المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى التجمعات الخاصة بالصناعات المتوسطة والصغيرة من “منظمة العمل الدولية”.

والجدير بالذكر أن الدكتور “خالد عبدالعظيم” من مواليد شهر ديسمبر لعام 1967، تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة في عام 1998، كما حصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال من “جامعة هيل” القائمة في بريطانيا، كما حصل على شهادة دكتوراه في إدارة منظمات الأعمال من نفس الجامعة البريطانية.

تم تأسيس اتحاد الصناعات المصرية في عام 1915، حيث يعمل الاتحاد على النهوض بالقطاع الصناعي وتنميته لتحقيق نمو واستقرار من الناحية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة المصرية.

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