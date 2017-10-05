أخبار الطقس اليوم الخميس.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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جاء في بيان خبراء هيئة الأرصاد الجوية الخاص بشأن أخبار الطقس اليوم أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الخميس على أغلب مناطق السواحل الشمالية طقس معتدل خلال اليوم على أن يكون مائل للحرارة على باقى الأنحاء في ساعات النهار ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلا.

كما ورد في بيان هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية فى ساعات الصباح الباكر خلال اليوم على عدد من المناطق المتفرقة والتي منها شمال البلاد بالإضافة إلى وسط سيناء، كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب المناطق المتفرقة من شمال البلاد.

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وعن حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون خلال اليوم شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها على أغلب السواحل الشمالية الغربية وخاصة جنوب البلاد منها بالإضافة إلى منطقة جنوب سيناء، كما جاء فى بيان هيئة الأرصاد أنه يتوقع أن تنشط حركة الرياح اليوم الخميس على أغلب سواحل البحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

أما بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة ثم ترتفع وتصبح حركة الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون مضطربة كما توقع الخبراء أنها سوف ترتفع حركة الموج فيها اليوم من مترين ونصف إلى 3 أمتار وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وعن أخبار الطقس ورد فى بيان الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال اليوم الخميس على كافة محافظات ومدن مصر فكانت كالتالي:

القاهرة 22 30

بلطيم 21 27

مطرح 21 27

وسط الدلتا 22 30

الاسكندرية 23 27

السلوم 17 26

سيوة 19 32

الاسماعيلية 19 31

بورسعيد 23 27

دمياط 22 26

السويس 20 30

نويبع 24 31

اسيوط 19 31

سوهاج 21 32

طابا 16 28

الغردقة 23 32

بنى سويف 21 30

كارتين 15 27

رأس سدر 21 30

العريش 14 28

رفح 16 27

قنا 21 34

الاقصر 22 36

شرم الشيخ 25 33

المنيا 20 31

مرسى علم 24 32

الفيوم 21 30

نخل 14 28

الطور 24 29

شلاتين 24 34

ابو رماد 22 35

اسوان 23 36

ابو سمبل 23 34

الوادى الجديد 22 33

رأس حدربة 22 35

حلايب 24 34.