الطالب الخارق على الـ”فيس بوك”: أخدوا مني الشهادة و”المدير بنفسه بيقولي امشي اطلع بره”

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خرجت بعض التصريحات من خلال أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الذي يلقب نفسه بالطالب الخارق حيث ورد أن الطالب الذي يدعى “مودي أبو مالك”، قد كتب عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك أن مجموع درجاته قد تعدت حاجز الـ100% كما هو معتاد في المراحل التعليمية.

ورد فى بيان الطالب الذي يلقب نفسه بـ “البطل الخارق”، والذي قد نشره على موقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا شارحًا واقعته وعدم وقوف أحد بجانبه قائلاً: “أنا الطالب الخارق جبت 113.2 %”، بينما أكمل الطالب فى تصريحاته قائلاً عن شهادته وعن صدق روايته: “وتوثيق من الحكومة وختم النسر كمان”.

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وتابع الطالب في تدوينته على موقع التواصل عن معاملة الموظفين: “الموظفين مش عايزين يعترفوا بغلطهم”، كما تذمر الطالب الخارق من معاملتهم قائلاً: “ويطردوني”، وعن رد فعل مدير المدرسة قال الطالب الخارق: “والمدير بنفسه بيقولي امشي اطلع بره بعد ما خدوا بيان النجاح مني”، وعن قصة هذا الطالب قال فى تدوينته: “ببساطة كده المجموع الكلي من 500″، أما بخصوص ما حصل عليه الطالب طبقا لشهادة التي نشرها على موقع التواصل مع تدوينته قائلاً: “وأنا جبت علي حسب رآي الحكومة 566″، حيث أكمل قائلاً: “يعني 566 *100 500= 113.2”.

جدير بالذكر أنه بعد ما كتب الطالب تدوينته على صفحته الشخصية قام أصدقائه ومتابعيه بالتعليق عليها في إطار السخرية وعرض بعض الأفكار له، حيث ورد أن مستخدم من أصدقاء الطالب “أبو مالك” صاحب المشكلة قد علق على ورق النتيجة الخاصة به والتي قد نشرها علي صفحته، حيث قال صديقه الذي يدعي عبده جابر: “خدها وقدم في هندسة”.

من جهة اخرى ورد تعليق آخر على الواقعة من قبل متابع لموقع التواصل يدعي شريف عرابي حيث قال ايضًا علي هذه الواقعة: “كده بقى تبقى دكتور في الجامعة”، كما أن الطالب إلى الآن لم يصرح علي أي تفاصيل جديدة تخص الواقعة أو ما أنتهت به حتي الآن.

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