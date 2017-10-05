مواطن بسوهاج مطالب بدفع “فاتورة كهرباء” تتعدى نصف مليون جنيه

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تابع موقع مصر 365 المشكلات التي يعاني منها المصريين من قطاع الكهرباء حيث أن شركة الكهرباء تقوم في بعض الأحيان بتقديرات خرافية وجزافية على العديد من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى غياب الكشافين الذي يعد غيابهم جزء كبير في مشكلة جميع المصريين تقريبا بسبب غياب تدوينهم للاستهلاك الحقيقي للمواطن المصري الذي يعاني من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء مع التقديرات الخرافية من شركة الكهرباء، وفي حالة توجه المواطن إلى الشركة من أجل تقديم شكوى يصدم من عدم الجدوى وعدم الاستجابة من قبل الموظفين ولن يكون هناك جدوى من الشكوى.

ويعرض موقع مصر 365 مشكلة المواطن المصري الذي يسمى “أحمد عبدالحميد سلام” ويقيم في “مركز طهطا” التابعة لمحافظة سوهاج، حيث تسلم المواطن فاتورة كهرباء خاصة بوحدة السكنية تبلغ حوالي “533880” جنيه مصري، ليصدم المواطن حيث أن عقاره السكني ليس فخم إلى هذه الدرجة وليس فيلا أو سرايا بل هي شقة صغيرة تتكون من ثلاث غرف وليست في أحد الأحياء الراقية بالقاهرة بل في أحد المحافظات النائية وتتكون من ثلاث غرف فقط ولا تحتوي على العديد من الأجهزة الكهربائية الضخمة التي تستهلك كهرباء فهي في النهاية وحدة سكنية وليست مصنع مثلا يستهلك كل هذا الاستهلاك من الكهرباء.

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وقام المواطن “أحمد عبدالحميد سلام” بالذهاب إلى شركة الكهرباء لتقديم شكوى من بخصوص فاتورة الكهرباء التي تعبر عن تقدير جزافي بل وخرافي ولا يمت للعقل بصلة، ولم تسفر زيارته للشركة عن أي نتائج إلى الآن.

والجدير بالذكر أن هذا الواقعة ليست الأولى من نوعها بل هناك مواطن أخرى يسمى “مصطفى عبدالرحيم” يقيم في غرب مدينة كوم أمبو التابعة إلى محافظة أسوان وبالتحديد في “قرية الرغامة”، حيث قام المواطن باستلام فاتورة كهرباء بمبلغ يقدر بحوالي “51” ألف جنيه مصري.

تقدم المواطن “مصطفى عبدالرحيم” بشكوى إلى شركة الكهرباء من أجل مراجعة الفاتورة، وأوضح المواطن أن المبلغ الحقيقي هو ثمانية ألف جنيه مصري فقط، لتكشف هذه الواقعة الخطيرة عن غياب الرقابة على شركات الكهرباء والتقديرات الجزافية التي يعاني منها الشعب المصري من قبل شركة الكهرباء.

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