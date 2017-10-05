الحكومة توضح حقيقة ارتفاع السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية

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على مدار الساعات القليلة الماضية تم تداول بعض الأخبار على الكثير من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بوجود زيادة جديدة لأسعار السلع التموينية بكافة المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، ومن خلال موقعنا مصر 365 نوضح مدى صحة هذه الأخبار المتداولة من عدمه، حيث نفى مركز معلومات مجلس الوزراء صحة هذه الأخبار، مؤكدا أنها مجرد شائعات وليس لها أساس من الصحة، وقد أكد المركز أنه قد قام بالتواصل مع وزارة التموين للوقوف على صحة هذه الأخبار المتداولة، والتي من جانبها نفت صحتها جملة وتفصيلا، مؤكدة على عدم وجود أية نية لديها لزيادة الأسعار خلال الفترة القادمة.

هذا وقد أكدت الحكومة خلال بيان رسمي لها اليوم الخميس الموافق الخامس من أكتوبر 2017، أن الأسعار الخاصة بالسلع التموينية المختلفة ستبقى كما هي دون أية زيادة بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك المنافذ التموينية التي تباع فيها، مشيرة في الوقت ذاته على أنه لا يوجد نقص في السلع التموينية وأن الكميات متوفرة بصورة كبيرة وأن لديها مخزون يكفي لسد احتياجات المواطنين.

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كما كشفت أيضا في بيانها الرسمي عن الأسعار الخاصة ببعض السلع التموينية والتي يأتي في مقدمتها السكر والأرز، حيث أكدت أن سعر السكر يصل إلى عشرة جنيهات للكيلو، أما زجاجة الزيت زنة 800 جم، فيبلغ سعرها أربعة عشر جنيها، فيما يصل سعر كيلو الأرز إلى 650 قرش، مؤكدة على وجود قائمة من السلع لدى جميع بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية والتي يستطيع المواطن من خلالها أن يفاضل بين السلع المتاحة ليختار الأنسب له وفقا لاحتياجاته ورغباته، دون أن يكون مجبرا على شراء سلعة أو منتج بعينه لا يرغب في شرائه.

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على الجانب الآخر، أكدت وزارة التموين أنه يجرى في الفترة الحالية صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر الحالي في كافة محافظات الوجه القبلي، هذا إلى جانب قيام الشركة العامة للجملة بصرف السلع بالنسبة لمحافظات الوجه البحري، وأنه جارى كذلك صرف السلع المدعمة للبقالين بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، تمهيدا لصرفها لحاملي البطاقات التموينية من المستحقين بالأسعار المحددة دون وجود أي زيادات عليها.