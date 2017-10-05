“عمر مروان” يبكي على الهواء تعرف على الأسباب

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تابع موقع مصر 365 اللقاء الإعلامي الذي دار بين وزير شؤون مجلس النواب “عمر مروان”، وبين الإعلامية “رشا مجدي” مقدمة برنامج “كلام تاني”.

حيث تناول اللقاء تصريحات “عمر مروان” عن مواجهة جمهورية مصر العربية للإرهاب، حيث فقد وزير شؤون مجلس النواب شقيقة الشهيد “محمد مروان” في أحد مواجهات الدولة للإرهاب، حيث عبر بكل أسف وأسى المستشار “عمر مروان” عن تذكره لفقدان شقيقة الشهيد “محمد مروان” قائلا: “فقدت شقيقي الأصغر محمد مروان على أرض سيناء، وهو في طريقه لتأدية عمله في جريمة إرهابية”، أضاف أنه يشعر بالفخر بشقيقه الذي استشهد أثناء تأدية واجبه على أرض سيناء.

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وأوضح المستشار “محمد مروان” أن الناس قد تتعاطف مع الشهيد، وأهل الشهيد، وأضاف أن هذا التعاطف بيكون تعاطف وقتي إلى حين وينتهي، والذين يعيشون المأساة هم أهل الشهيد نفسه.

وأضاف المستشار “عمر مروان” أنه لا يستطيع أن يقوم بوضع صورة شقيقة الشهيد “محمد مروان” على الحائط في منزله خوفاً من ابنته تشاهد هذه الصورة فتساءل عن والدها، حيث أشار أن شقيقه الشهيد “محمد مروان” لديه طفلة في عمر الخمس سنوات.

وصرح “عمر مروان ” أن شقيقة استشهد بكم من الطلقات لم يستطيع الطبيب الشرعي أن يقوم بحصرها في جميع أنحاء جسده.

وأشار المستشار “عمر مروان” أنه حينما يرى طفلة شقيقة الشهيد “محمد مروان” كل أسبوع تتجدد مشاعر حزنه على فقد شقيقه الأصغر أثناء تأدية واجبه في سيناء على يد مجموعة إرهابية متطرفة، وأشار أنه حينما يرى ابنه شقيقة يحاول أن يتغلب على مشاعر حزنه على شقيقته حتى لا يعرض الفتاة لمثل هذه المشاعر الحزينة بصورة مستمرة، وأضاف “لاشك أنها مأساة، ولذلك فأنا أقول أن الإرهاب لابد من نتكاتف جميعا لمواجهته، دون البحث عن تبريرات وأسباب لتخفيف أو مخرجات لإعطائهم فرصة حيث أنهم أصلا خانوا الوطن وخانوا البلاد، فهم ليسوا في حاجة إلى جنسية ولا في حاجة إلى هذا الوطن فهم يدمرون، ويسعون بكل الطرق أن يقوضوا مؤسسات الدولة المصرية”، وأضاف أن الإرهاب حينما يستهدفون قضاة عزل ذهبوا إلى المحكمة في أتوبيس خاص بهم يعترضون طريقهم ويقومون بإطلاق النار عليهم، حيث أوضح أن شقيقه كان قاضياً في “محكمة العريش” في آخر سنة خدمة له في العريش، واستشهد في شهر مايو الماضي، حيث كان سيتم نقله في أول شهر أكتوبر إلى القاهرة.

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