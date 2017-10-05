وزارة الصحة توضح حقيقة نقص 1420 صنفا دوائيا من الأسواق

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نفت وزارة الصحة صحة الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية والتي تفيد بوجود نقص في بعض أصناف الأدوية والبالغ عددها 1420 صنفا دوائيا نتيجة قيام بعض الشركات بالتوقف عن تزويد المستشفيات بالأصناف المطلوبة، وأيضا لعدم استيراد المواد الخام بسبب تكلفتها الكبيرة والباهظة، حيث أكدت الوزارة خلال بيان رسمي لها اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، أن هذه الأخبار مضللة وليس لها أدنى أساس من الصحة ومجرد شائعات مغلوطة لا تستند إلى أدلة أو براهين.

وأشارت أن عدد الأدوية الناقصة التي لا يوجد لها بدائل بالأسواق يصل إلى سبعة عشر صنفا دوائيا فقط، وليس 1420 صنفا كما تم تداوله، وأضافت أنها تقوم بمراقبة ورصد أي حالات نقص في الأصناف الدوائية بالأسواق المختلفة بصورة مستمرة، مؤكدة أنه في حالة وجود نقص في أي نوع من الأدوية يتم العمل فورا على توفير هذه الأدوية، مؤكدة على وجود رقابة مشددة والتعامل مع المخالفين وتحويلهم للمساءلة القانونية حال ضبط أية تجاوزات.

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كما كشفت الوزارة عن أسماء بعض الأدوية التي يوجد بها نقص في الأسواق على مدار الفترة الماضية، والتي منها عقاري ” فيال” ، عقار الأسبرين بروتكت، مؤكدة أنها تعاملت بجدية وبسرعة مع هذا النقص، وقامت بتوفير 859 ألف و380 عبوة من عقار فيال، كما قامت باستيراد مليون ومائتان ألف من عقار البنسلين والذي جارى دخولهم إلى الأسواق خلال أسبوعين، لافتة إلى أنه قد تم توزيع كميات كبيرة من عقار الأسبرين بروتكت والذي يتم استخدامه لعلاج أمراض القلب خلال الأسبوع الماضي، وأنه جارى إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي عن كميات كبيرة من هذا العقار والتي تبلغ مليون و722 ألف عبوة تمهيدا لطرحها في الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة.

على الجانب الآخر، أكدت الوزارة إلى أنها تقوم بحملات تفتيش بصورة دورية على جميع الصيدليات المنتشرة على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط سوق الدواء المصري من أية تجاوزات من شأنها أن تحدث وتتسبب في إلحاق الضرر بصحة المواطن المصري، مشيرة إلى أن هذه الحملات التي قامت بها على مدار الفترة الماضية قد أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات والتجاوزات، والتي تم تحرير محاضر بها وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.