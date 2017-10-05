الحكومة تكشف موعد زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية

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انتشرت في الآونة الأخيرة على العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، أخبارا تفيد باتجاه الحكومة لزيادة الأسعار الخاصة بالوقود والمواد البترولية خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بعدم تجميد الخطة الخاصة برفع الدعم عن الوقود والانتظار حتى شهر يوليو من العام الميلادي القادم 2018، وأن تجميد خطة رفع الدعم سوف يترتب عليه تحمل الدولة أعباء إضافية وزيادة العجز في موازنتها العامة نتيجة تأخير قرار زيادة أسعار الوقود إلى السنة المالية الجديدة 2017/2018.

و لتوضيح هذا الأمر، قام مركز معلومات مجلس الوزراء بإصدار بيان رسمي له اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، والذي أكد من خلاله على انه قد تم التواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت من جانبها عدم وجود أية نية لزيادة أسعار الوقود خلال السنة المالية الحالية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الأسعار ستبقى كما هي دون زيادة حتى شهر يونيو القادم للعام الميلادي الجديد 2018، والتي من المقرر أن تأتى على النحو التالي، بالنسبة للسعر الخاص بالبنزين 80، فيصل إلى 365 قرش للتر الواحد، أما السعر الخاص ببنزين 92 فيصل إلى 500 قرش للتر الواحد، أما سعر بنزين 95 فيصل إلى 660 قرش للتر الواحد، وبالنسبة للسولار فيصل السعر الخاص به إلى 365 قرش للتر الواحد، وأخيرا بالنسبة لأسطوانة البوتاجاز فيصل السعر الخاص بها إلى ثلاثون جنيها للأسطوانة الواحدة.

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كما أكدت وزارة المالية في ردها على مركز معلومات الوزراء، بأن الخطة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي تسير بناء على ما هو محدد لها سلفا، وأنه لا توجد نية لزيادة الأسعار خلال السنة المالية الحالية، وإنما سيكون ذلك مع بداية السنة المالية الجديدة 2018، لافتة على وجود مجموعة من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية والتي تعتزم الوزارة على اتخاذها خلال الفترة القادمة والتي تراعي في المقام الأول فئة محدودي الدخل والطبقات الفقيرة، حيث تعد هذه الفئة من أكثر الفئات الأولى بالرعاية.

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الجدير بالذكر، أنه مع انتشار أخبار رفع أسعار الوقود مجددا، ينتاب الكثير من المواطنين حالة من الغضب والاستياء الشديد، وبخاصة أن الأسعار قد تزايدت مؤخرا منذ أشهر قليلة ماضية.