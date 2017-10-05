الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار السجائر خلال الفترة القادمة

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انتشرت بعض الأخبار على الكثير من المواقع الإلكترونية والخاصة بزيادة أسعار السجائر بأنواعها المختلفة خلال الفترة القليلة المقبلة نتيجة قيام الحكومة برفع أسعار الضرائب عليها، و لتوضيح صحة هذه الأخبار المتداولة، أصدر مركز معلومات الوزراء اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر للعام الميلادي 2017 بيانا رسميا، والذي نفى من خلاله صحة هذه الأخبار، مؤكدا أنها شائعات وأكاذيب وليست صحيحة على الإطلاق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي قابلت هذه الأخبار بالنفي الصريح جملة وتفصيلا، لافتة إلى أن كل ما يتردد في هذا الصدد مجرد شائعات وأخبار مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدة على عدم وجود نية لديها في الفترة الحالية لفرض ضرائب جديدة على السجائر والتبغ، وبالتالي ستبقى الأسعار كما هي دون أي زيادة جديدة.

وأضافت الوزارة، أن مصلحة الضرائب لا تدرس في الوقت الحالي أي إجراء متعلق بمدى إمكانية زيادة سعر الضريبة المفروضة على السجائر والتبغ، مع الاستمرار في تطبيق السعر الضريبي الحالي، وفى النهاية ناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة بضرورة التزام الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المختصة بالوزارة للتأكد من صحة الأخبار ودقتها قبل نشر أي معلومات مغلوطة لا تستند إلى أية أدلة أو براهين تؤكد صحتها، كما طالبت من المواطنين أيضا في حالة وجود شكاوى لديهم بشأن وجود زيادة في الأسعار أن يقوموا بالتواصل معها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو من خلال الاتصال هاتفيا على الخط الساخن المخصص لاستقبال الشكاوى وهو 16528.

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على الجانب الآخر، ومع تزايد أخبار زيادة الأسعار سواء بالنسبة للمواد البترولية أو السجائر أو حتى السلع التموينية، انتاب قطاع كبير من المواطنين حالة من الغضب الشديد، ولا سيما أن الأسعار تشهد ارتفاعا جنونيا بنسب كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي يهدد حياة الكثير منهم لعدم قدرتهم على سد احتياجاتهم ومطالب أسرهم، فاليوم أصبحت مشكلة ارتفاع الأسعار هي ناقوس الخطر الذي يهدد حياة الكثيرين والذي يتطلب التدخل لمواجهته من الجهات المسؤولة والمعنية بذلك الأمر حتى لا يترتب عليه نتائج عكسية وآثار وخيمة.