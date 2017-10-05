بالفيديو: أحد السائقين يكشف طريقة التلاعب في العداد

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قامت قناة اليوم السابع على قناة اليوتيوب التابعة لها بنشر مقطع فيديو تقوم من خلاله بتوضيح طرق التلاعب التي يقوم بها سائقي التاكسي في العداد، حيث قام أحد السائقين من خلال هذا الفيديو بتوضيح الطرق التي يلجأ إليها السائقين للعِب في العداد.

هذا بجانب الطرق التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان السائق قد قام بالفعل في اللعب في العداد أم لا.

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وقد أشار سائق التاكسي خلال حَديثة أن عداد التاكسي ما هو إلا صورة متطورة عن الآلة الحاسبة، بحيث تكون كل مهمة العداد القيام بحساب دقيقة الإنتظار ب40 قرش وسعر الكيلو 2 جنيه.

وأضاف السائق خلال التصريحات أن العداد يبدأ في القلب بعد مسافة كيلو متر واحد يتم احتسابها من الخمس جنيهات فتحة باب التاكسي.

بحيث يقوم العداد بحساب مسافة الكيلو متر بسعر 2 جنيه بعدها يضيف دقيقة للانتظار بسعر 40 قرش ويقوم بعدها بإضافة فتحة العداد والتي قيمتها 3 جنيه وهي الباقي من ال5 جنيه وبالتالي يكون الإجمالي هو حساب سعر الرحلة.

وقد قامت المصورة خلال الفيديو التي أعدته مع السائق بتوجيه سؤال إذا ما كان في إمكان السائق القيام بالتَلاعب في العداد أم لا، ليجيب عليها السائق بأن سائقي التاكسي لا يملكون الخبرة الكافية التي تمكنهم من التلاعب في برمجة العداد.

ولكن يقوم السائق الذي يود التلاعب في العداد بالذهاب إلى الشخص المتخصص في تصليح العَدادات ويطلب منه أن يغير برمجة العداد، ويمكن بعد هذا زيادة القيمة التي يقوم العداد باحتسَابها عن القيمة الفعلية للرحلة .

الجدير بالذكر أن تلك الظاهرة قد انتشرت خلال الفترة الأخيرة من قبل سائقي التاكسي، و يقوموا بهذا سعيا وراء تحقيق المكسب السريع الغير مجهد، وقد تساءل الكثير من المواطنين ممن يَلجئو إلى التاكسي باعتباره وسيلة سريعة للمواصلات و يُفاجئوا بالفاتورة التي يقوم العداد باحتسَابها.

ونعرض لكم من خلال الفيديو الذي نشرته اليوم السابع على قناة اليوتيوب التابعة لها كافة التفاصيل التي تتعلق بالمقابلة التي أجرتها المصورة مع أحد سائقي التاكسي.

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