الضرائب العقارية تعلن عن قرار اجبار تسجيل المساكن

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قامت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، الدكتورة “سامية حسين” خلال مجموعة من التصريحات بالإعلان عن قيام الرئيس السيسي بإصدار مجموعة من التوجيهات التي جاءت بخصوص الأسر التي تعيش في نفس المبنى.

حيث جاء هذا القرار بالنسبة لهؤلاء ممن يقيمون في نفس المبنى وينتشر هذا في الريف، وأضافت أنه يجب أن يقوم ولي الأمر بتقديم صورة من بطاقته الشخصية وصورة من البطاقات الشخصية الخاصة بأبنائه البالغين.

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وذلك حيث يعيش كل من أبنائه في وحدة سكنية منفصلة عن الأخرى ولكن جميعهم في بيت واحد، وبالتالي يمكن أن يتم إعفاء الأبناء، ومن المقرر أن تبدأ عملية الحصر التي ستتم للوحدات السكنية مع بداية الشهر القادم وفقا للتصريحات التي قامت بها رئيس مصلحة الضرائب.

وأضافت سامية خلال التصريحات التي قامت بها أن لقائها مع لجنة الجمارك التي هي برئاسة “حسن حجازي” و التابعة للغرفة التجارية في القاهرة، أنه خلال الفترة الحالية وفي ظل التخفيضات الكبرى التي أقرتها اللجنة بالنسبة لرسوم عملية التسجيل، فإن اللجنة تقوم على دراسة قرار جعل عملية التسجيل عملية إجبارية على الجميع.

كما وأضافت أيضا أن عملية تحديد معايير تقييم المنشآت البترولية التي تخضع لقانون الضريبة العقارية والذي تم استحداثة قد انتهت خلال الفترة الحالية وذلك من خلال وضع البروتوكول الخاص بها.

هذا وقد شهدت حصيلة الضريبة العقارية بعد القيام بتطبيق القانون الجديد ارتفاع بقيمة ملياري جنيه، ومن المقرر أن يتم خلال الفترة الحالية رفع قيمة الحصيلة الدولارية بمضاعفتها 5 مرات وذلك مع حلول عام 2023، وبالتالي فإن القيمة الواجب تحقيقها من المقرر أن تصل إلى 10 مليارات جنيه.

هذا وأضافت في نهاية التصريحات التي قامت بها أن المصلحة التابعة للضرائب لم تقم حتى الفترة الحالية بالقيام بتفعيل الغرامات التي من فرضها علة التخلف أو التأخير عن عملية تقديم الإقرار، أو حتة عملية تقديم البيانات وتعديل الغير صحيح منها، ولكنها قد أكدت أيضا أنه سيتم البدء في تطبيق تلك الغرامات خلال الفترة القادمة، جاء هذا خلال التصريحات الأخيرة التي قامت بها رئيس مصلحة الضرائب.

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