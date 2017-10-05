تعرف على خريطة العقارات السكنية المغلقة والخالية في مختلف محافظات مصر

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تابع موقع مصر 365 مشروع القانون الجديد المقرر مناقشته من قبل “مجلس النواب المصري” يعمل على تنظيم الوحدات السكنية المغلقة التي انتشرت في أنحاء جمهورية مصر العربية، وخصوصا بعد تصريح رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” عن وجود ما يقارب من تسعة مليون وحدة سكنية مغلقة، والتي من الممكن لو تم استخدامها بشكل أمثل وصحيح ستعمل على حل “أزمة الإسكان في مصر”.

وتبعاً للإحصاءات الصادرة بخصوص الوحدات السكنية الفارغة حيث توجد في محافظة القاهرة ما يبلغ إجمالي عدد أربعة مليون و762488 وحدة سكنية، منها ما يمثل نسبة 22,7% وحدات سكنية خالية، وحوالي 6,5% وحدة سكنية مغلقة، ونسبة 3,6% وحدات سكنية مغلقة بسبب وجود أسر مقيمة في خارجة جمهورية مصر العربية.

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وفي محافظة الجيزة يوجد حوالي أربعة مليون و517421 وحدة سكنية أي ما يعادل 31% وحدة سكنية خالية، و8,1% وحدة سكنية مغلقة بسبب وجود مسكن أخرى للحاصلين على الشقة السكنية، وحوالي 3,6% وحدة سكنية أخرى مغلقة بسبب سفر الأسر المالكة للوحدة خارج البلاد.

وكذلك يوجد في محافظة الإسكندرية حوالي ثلاثة مليون و60772 وحدة سكنية، ومنها نسبة 24,1% وحدة سكنية خالية، و16,7% من الوحدات السكنية مغلقة لوجود وحدة سكنية أخرى، ونسبة 4,8% وحدة سكنية مغلقة بسبب سفر الأسر المالكة للوحدة خارج البلاد.

وكذلك توجد في محافظة بورسعيد وحدة سكنية خالية تقدر بحوالي 28279 وحدة سكنية خالية، وكذلك يوجد في محافظة السويس وحدات سكنية خالية تقدر بحوالي 382956 وحدة سكنية خالية، وكذلك يوجد في محافظة دمياط وحدات سكنية تقدر بحوالي 20,1% من الوحدات السكنية الخالية، وحوالي 7% من الوحدات السكنية مغلقة بسبب وجود عقارات سكنية أخرى، وحوالي 2,4% عقارات سكنية مغلقة بسبب سفر الأسرة خارج البلاد، وكذلك في محافظة الدقهلية يوجد ما يصل حوالي 3 مليون و152278 وحدة سكنية، أما بالنسبة على محافظة الشرقية فيوجد بها ما يصل إلى حوالي 3 مليون و152511 وحدة سكنية خالية ومغلقة، وكذلك يوجد عقارات سكنية في محافظة القليوبية تقدر بحوالي اثنين مليون و897018 وحدة سكنية، وفي محافظة كفر الشيخ تتضمن حوالي مليون و386798 وحدة سكنية، وكذلك يوجد في محافظة الغربية حوالي اثنين مليون وحدة سكنية، ومحافظة المنوفية بها ما يزيد عن مليون وحدة سكنية، وكذلك محافظة البحرية تضم أكثر من اثنين مليون ونصف وحدة سكنية فارغة، ومحافظة الإسماعيلية يوجد بها ما يقدر بحوالي 566930 وحدة سكنية، وفي محافظة بني سويف يوجد ما يزيد عن مليون وحدة سكنية، وكذلك في محافظة الفيوم والمنوفية يوجد بهم ما يزيد عن مليون وحدة سكنية فارغة وخالية.

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