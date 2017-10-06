تعرف على.. السبب وراء الغاء حجز بعض المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعى

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صرح مصدر مسؤول عن تسليم شقق وحدات الإسكان الاجتماعي، بتفاصيل تخص قضية إلغاء عدد من الوحدات المستحقة للمواطنين بعد أن تم قبولهم، وقاموا بدفع عدد من الدفعات الربع سنوية.

وأضاف المصدر، بأن المواطنين الذين تقرر إلغاء تسليمهم الوحدات السكنية، لم يتم التعرف على طريقة للاتصال بهم بعد عمل دراسة ائتمانية عليهم، وأكد على أن الملفات التى تخص هؤلاء المواطنين عثر فيها على بعض المشكلات.

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وتابع المصدر، أنه لم يستدل على رقم هاتف يصاحب الملف للتواصل معهم، ولفت إلى أنه لا يزال ينتظر استقبال استفسارات وأسئلة المستحقين عن وحداتهم السكنية في صندوق التمويل العقاري، ووزارة الإسكان لحل المشكلة الائتمانية، ولكن لم يتقدم أحد للاستفسار ومن ثم سيتم وضع الملف قيد الانتظار لعدة أشهر ثم بعد ذلك يتم رفضه، وذلك بعد عدم التوصل للشخص المستحق للوحدة السكنية .

وأردف المصدر قائلا ان عدد من المواطنين سيتم تحويل ملفاتهم وتوزيعها على عدد من البنوك بعد الانتهاء من عمل الدراسة الائتمانية الخاصة بهم وقبولهم، لذلك فعليهم التواصل مع صندوق التمويل العقاري لمعرفة طبيعة وضعهم و إلى أين وصل الملف الخاص بهم وتم تحويله لأي بنك .

وتابع حديثه قائلا إنه إذا لم يتابع الفرد صاحب الحجز مع الصندوق ولم يستدل البنك علي طريقة للتواصل معه كمستفيد من الوحدة السكنية سيؤدي ذلك إلى تعثر الخطوات، وكذلك لابد من توافر رقم هاتف للعميل في الملف المقدم، حتى يتمكن مسؤول البنك من التعرف علي رقم مستحق الوحدة عن طريق الاتصال بمحل عمله المذكور سلفا في الملف ببطاقة الرقم القومي والسؤال عنه والتوصل إلى رقم هاتفه المحمول.

ويحدث أن هناك من ينجح في الوصول الي رقم العميل وكثيرا ما يفشل في الوصول إليهم ومنهم من يذهب بشكل صادف للسؤال والمتابعة في البنك ويتفاجأ بأن البنك كان يبحث عنه للتعاقد وتقديم دفعة الاستلام .