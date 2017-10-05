الصليب الأحمر: سوريا تواجه أسوأ معاركها منذ معركة حلب وتم استهداف مئات من المدنيين

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افادت وكالات الانباء السورية اليوم الخميس إن سوريا تعاني من أسوأ معركة دامية له منذ معركة شرق حلب التي حدثت في العام الماضى، حيث حدث انتشار لضربات جوية كثيفة تسببت فى سقوط مئات الضحايا فى صفوف المدنيين.

وقالت الامم المتحدة ان المستشفيات والمدارس والأفراد قد تم استهدافهم بضربات جوية مباشرة وان ما يحدث في سوريا قد تصل الى حد جرائم الحرب.

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وتقوم روسيا والتحالف الذي تقوم الولايات المتحدة بقيادته بإطلاق ضربات جوية منفصلة في سوريا تهدف ظاهريا إلى هزيمة مقاتلي الدولة الإسلامية.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بانوس مومتزيس فى بيان له “ان شهر سبتمبر كان أكثر الشهور دموية فى عام 2017 بالنسبة للمدنيين في سوريا، حيث وردت تقارير يومية عن وجود الهجمات على المناطق السكنية مما أدى إلى مصرع مئات القتلى والجرحى”.

وقال ان الغارات الجوية أسفرت عن مقتل العشرات هذا الاسبوع في الرقة حيث لا يزال 8 الاف شخص محاصرين و 149 شخصا على الاقل معظمهم من النساء والأطفال في مناطق سكنية في محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب سوريا في الأيام الاثني عشر الأخيرة من شهر سبتمبر.

وقال مومتزيس ان أحد الانفجارات قد حدث في دمشق وأدى إلى مقتل 20 شخصا وجرح عدد من المدنيين في المناطق الريفية في العاصمة السورية وحدثت انفجارات ايضا في حماة وحلب ودير الزور.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى بيان لها أنه تم تدمير 10 مستشفيات فى الايام العشرة الماضية.

وقال روبرت مارديني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، لوكالة رويترز العالمية في مقابلة أجريت معه في مكتبه في جنيف: “لقد شهدنا استهداف عدد من المستشفيات، وحصلنا على تقارير مثيرة للقلق وتقارير متقاربة حول المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية المستهدفة” .

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وأضاف “هذا بالطبع أمر فضيع وغير مقبول” مضيفا ان الاضرار التي لحقت بمستشفى الشام في ادلب وحدها قد منعت نصف مليون شخص من الحصول على الرعاية الصحية.

وأعربت اللجنة الدولية عن قلقها من وقوع أعمال عنف في العديد من مناطق “التصعيد” بما في ذلك إدلب وريف حماة والغوطة الشرقية، وأضافت “أنها الأحداث كلها مجتمعة تشكل أسوأ مستويات العنف منذ معركة حلب في العام 2016”.