مفاجأ قوية تنتظر جميع الموظفين بالدولة.. تعرف عليها

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قام السيد المستشار الدكتور محمد جميل والذي يعمل في منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالكشف عن مفاجأة قوية تهم جميع العاملين بالدولة فى الفترة الحالية، حيث ورد أنه قد تقرر أن يتم البدء في تطبيق نص المادة والتي تحمل رقم “177” من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية، والتي تشير إلى إجراء التحاليل الطبية التي قد سبق وأن أعلنت عنها الحكومة في سياق سابق وتحديدًا التي تخص تحليل الموظفين التابعين إلى الجهاز الإداري للدولة لكشف متعاطي ومدمني المخدرات.

من جهة أخرى ورد أن هذا القرار قد صدر بعد فعاليات اجتماع قد انعقد داخل مقر الجهاز المركزي والذي قد شارك فيه كلاً من رئيس اللجان الطبية بالهيئة ورئيس هيئة التأمين الصحي وممثلي هيئة النيابة الإدارية وممثلين عن هيئة قضايا الدولة من أجل أن يتم وضع آليات صارمة وقوية على كيفية إجراء تحليل المخدرات للموظفين.

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صرح السيد محمد جميل مؤكدًا إن هذا الاجتماع قد قام بالكشف عن تأثير تعاطي المخدرات السلبي على الوظيفة العامة وعلى هذا تقرر أن يتم تحديد مجلس طبي خاص بصفات معينة من أجل أن يتم إجراء هذا التحليل أمامه.

وعن طريقة التحليل تقرر أن يتم بشكل عشوائي بين الموظفين كما أنه سوف يشمل عدد ثمانية تحاليل مختلفة لأنواع المخدرات، وفي حالة ثبت أن الموظف يتعاطى المخدرات سوف يتم إجراء نفس التحليل مرة أخرى له بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع كفرصة أخيرة له ليقرر إقلاعه عن التعاطي ويبدأ في تصحيح مساره، أما في حالة كانت نتيجة التحليل إيجابية من جديد في المرة الثانية يتم اتخاذ الفصل بشأنه دون إنذار مسبق.

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جدير بالذكر أنه قد تقرر أن يتم توقيع الكشف الطبي ايضًا عند تثبيت العمالة المؤقتة كما سيتم توقيعه فى حالة الموظفين المتعاقد معها من أجل التأكد من عدم تعاطيهم مثل هذه المخدرات وسوف يتم إلغاء التعيين إذا ثبت تعاطي الموظف للمخدرات.

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