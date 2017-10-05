تعرف على عقوبة تأخير سداد الأقساط في مشروع الإسكان الاجتماعي

خرجت بعض التصريحات من قبل السيد عبد الله رشدي والذي يعمل فى منصب المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري التابعة إلى وزارة الإسكان، كاشفة عن قيمة غرامات التأخير التي تم تقريرها على المواطنين الحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي بمختلف المناطق والمحافظات.
مع بدء سداد الأقساط في مشروع الإسكان الإجتماعي وغيره من المشروعات السكنية يتخلف البعض عن سداد الأقساط المقررة على الوحدات السكنية، وعلى هذا يقوم المسؤولين والقائمين على إدارة المشروع بتوقيع عقوبة مناسبة على المتخلفين عن سداد هذه الأقساط والذي على رأسها حاليا مشروع وزارة الإسكان والذي قد كشفت التصريحات عن الغرامة أو العقوبة التي قد تقررت على المواطنين المشتركين في هذا المشروع.
ورد في تصريحات المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري أنه من المقرر أن تفرض على لعملاء الحاجزين في شقق الإسكان الاجتماعي عقوبة مالية نتيجة تخلفهم عن سداد الأقساط فى موعدها، وعن قيمة هذه العقوبة قد أكد على أنها لا تذكر ويتم احتسابها وفقا لأسعار الفائدة المعلنة في تلك الفترة من قبل البنك المركزي.
كما ورد أن هذه العقوبة أو الغرامة يتم احتسابها على الأفراد المتقدمين في المشروع والذين قد تم قبولهم من قبل المسؤولين بعد أن انطبقت عليهم الشروط اللازمة ولكنهم تخلفوا عن سداد بعض الأقساط على حسب فترات التأخير التي تظهرها السجلات في عملية السداد.
جاء في بيان عبد الله رشدي أنه قد قام بضرب مثال حي للمواطنين بأن غرامة التأخير التي قد تقرر أن يتم فرضها على هذه الفئة المتخلفة عن سداد قسط خلال مدة وصلت لشهر سوف تكون في حدود أقل من خمسين جنيها.
اقرأ ايضًا.. مفاجأة جديدة تعلن عنها الإسكان بخصوص الوحدات السكنية لمحدودي الدخل
من جهة أخرى، أنه قد كشف أحد المسؤولين مؤخرًا عن السبب وراء إلغاء تسليم شقق وحدات الإسكان الاجتماعي لبعض المتقدمين حيث تم الإعلان عن القرار الذي قد اتخذ بحق بعض المتقدمين وتم إلغاء طلباتهم وكان السبب وراء ذلك هو أن عناوينهم المقدمة أو بعض البيانات المقدمة من قبلهم لوزارة الإسكان لم تكن صحيحة أو أنه لم يستدل عليهم أو أن هناك بعض المشكلات فى ملفاتهم.
التعليقات