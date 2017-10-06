أخبار الطقس اليوم الجمعة.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء في البيان الرسمي الصادر من قبل خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس اليوم الجمعة إنه يتوقع أن يسود على أغلب السواحل الشمالية خلال ساعات النهار طقس معتدل وتمتد حتى تصل إلى الوجه البحري ومحافظة القاهرة كما يتوقع أن يصبح الطقس مائل للحرارة اليوم على باقي الأنحاء في ساعات النهار، كما جاء أنه سوف تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيفً ليلاً.

من جهة أخرى ورد فى بيان هيئة الأرصاد أنه سوف تقل خلال اليوم الرؤية في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على أغلب المناطق المتفرقة من جهة شمال البلاد بالإضافة إلى وسط سيناء، كما ورد في البيان أنه يتوقع أن تظهر خلال اليوم السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب مناطق شمال البلاد وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط خلال اليوم على جنوب سيناء، من جهة أخرى توقع خبراء الأرصاد أن تنشط حركتها على كلاً من البحر الأحمر ومنطقة خليج السويس، ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

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أما فيما يخص حالة البحر المتوسط البحر الأحمر فقد ورد أن حالة الطقس على البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة خلال اليوم بحيث ترتفع حركة الموج فيه من متر ونصف إلى مترين أما عن حالة الطقس المتوقعة علي البحر الأحمر سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة وأنه سوف ترتفع حركة الموج عليها خلال اليوم من مترين إلى مترين ونصف أما عن حالة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية على كلا البحرين حيث تكون شمالية غربية.

وقد جاء في بيان هيئة الأرصاد عن أخر أخبار الطقس اليوم أن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة خلال اليوم على أغلب محافظات ومدن مصر كانت كالتالي :

القاهرة 21 29

بلطيم 21 28

مطرح 22 29

وسط الدلتا 21 29

الإسكندرية 23 28

السلوم 17 31

سيوة 18 34

العريش 20 29

رفح 18 28

رأس سدر 20 29

بورسعيد 23 28

دمياط 22 27

نخل 16 27

الاسماعيلية 18 30

السويس 19 30

نويبع 22 29

الفيوم 20 30

بنى سويف 20 30

الطور 20 28

طابا 18 28

كارتين 10 26

شرم الشيخ 24 31

الغردقة 23 31

مرسى علم 24 30

المنيا 18 30

قنا 18 34

سوهاج 19 32

اسيوط 17 30

راس حدربة 23 32

ابو رماد 20 32

الاقصر 18 35

الوادى الجديد 19 32

اسوان 20 36

ابو سمبل 18 34

شلاتين 21 31

حلايب 23 31.