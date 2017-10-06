الصفحة الرسمية للقوات المسلحة تنشر بيان رقم “2” بتوقيت سعت 1405

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فى ظل احتفال جمهورية مصر العربية بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، قامت القوات المسلحة علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر فيديو جديد يحمل بيان رقم 2 بتوقيت سعت 1405، حيث تحتفل الصفحة بذكري حرب أكتوبر واليوم الذي رفع الجنود البواسل في هذه الحرب شعار النصر أو الشهادة ليكون حليفهم النجاح بكل المقاييس وجعل حربهم ضد إسرائيل عبرة للجميع لمن ينوي أو يعزم على التعدي على تراب هذا الوطن الغالي. ورد فى تفاصيل هذا البيان

جدير بالذكر أن هذا المنشور قد لاقى ترحيب كبير من قبل المواطنين والمصريين في كل مكان حيث علق عليه الكثيرين ما بين سعداء بالبيان وبين من يشكر القوات المسلحة عن كل ما فعلوه وما يفعلوه تجاه وطنهم الحبيب وبين من يحكي عن فخره وسعادته بالجيش والقوات المسلحة وبما يقدمونه دائمًا من تضحيات أبناء وطنهم الغالين داعين الله بأن يوفقهم دائما ويرزقهم السداد والفلاح.

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ورد في التعليقات الصادرة عن البيان الرسمي الذي قد كشفت عنه الصفحة الرسمية الخاصة بالقوات المسلحة على موقع التواصل الإجتماعي على لسان أحد النشطاء الذي يدعي “توفيق عمر حسن” عن حرب أكتوبر، حيث قال: “بيان لن ينساه الشعب عندما أنتظر تأكيد البيان الأول وتدشين العبور، ولا يمكن وصف مشاعر الشعب وقتها كل شيء تغير في مصر”، حتي محاضر الشرطة وصلت صفر، ولا توجد مشكلات حتي اللصوص توقفوا عن السرقة والنشل .والمشاجرات إنتهت مهما كانت شراسة أطرافها، الجميع توحد حول الجيش جيش النصر، مجد أكتوبر نقطة تحول بتاريخ مصر”.

من جهة أخرى علق أحد النشطاء يدعى “أيمن المصري” قائلاً عن قوة الجيش المصري: “كل دول العالم تقيس قواتها العسكرية بحادث معداتها وأسلحتها إلا جيش مصر قياااااس بقوة وعزيمة جنود هاااااااا البواسل اللي ممكن البندقية في يده تتحول لصاروخ فتاك يقتل الاعداء لان من يحمله وضع الكرامة أمامه ونوى لأمرين اثنين النصر او الشهاده ولا ثالث لهم”.

بينما علقت الناشطة “Hana Hassan”، على هذا البيان قائلة: “حفظك الله ياجيشنا العظيم واعزك بين جيوش الأمم تحيا مصر مع جيشنا خير اجناد الارض”

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