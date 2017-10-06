أركان حرب يكشف عن استعدادات “سلاح المدرعات” السرية لحرب أكتوبر

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خرجت بعض التصريحات من قبل اللواء أركان حرب سمير عبد الجليل، عن بعض التفاصيل السرية التي كانت ضمن خطة النصر في حرب أكتوبر المجيدة، حيث قال سيادته إن حرب 73 لم تكن صدفة، كما أكد على أن الجيش المصرى برجاله وقواته كانوا جميعًا يستعدون لمثل هذه الحرب والتي كانت مصيرية للجميع منذ عدد من السنوات السابقة وكانوا يعرفون مدى خطورتها وقلة الإمكانيات والموارد المتاحة لديهم مقارنة بما يمتلكه جيش العدو.

أكد أركان حرب في حواره على أنه كان قد التحق بصفوف الجيش المصري عام 1971 ثم عمل على تلقي عدد من التدريبات الشديدة في ذلك الوقت على المدرعات أثناء هذه الفترة.

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ورد في بيان اللواء سمير عبد الجليل، والذي قد أجراه خلال حواره الذي تم إذاعته عبر القناة الفضائية “on live”، على شاشة برنامج “صباح أون” صباح اليوم الجمعة، أنه تحديدًا فى يوم 5 أكتوبر عام 73 قد خرجت بعض الأوامر العسكرية من قبل القوات بالخروج بشكل عاجل إلى مشروع كبير على أن يتم خروج جزء من هذه الدبابات الموجودة لديهم في ذلك الوقت استعدادًا للحرب على أن يكون هذا الخروج ليلًا.

جاء من ضمن هذه الأوامر أنه على القوات المكلفين بالخروج عدم اصطحاب أو استخدام أي أجهزة من اللاسلكى أو استخدام أي كشافات ايضًا في رحلتهم، وقد جاء هذا الأمر لكي يتم التمويه وعدم كشف أمر الخطة العسكرية المقررة للعدو.

جدير بالذكر أنه قد أوضح اللواء أركان حرب أنه بالنسبة إلى الدبابات في ذلك الوقت تم إخفاؤها داخل عدة حفر قد سبق وتم حفرها في النقطة المقررة بالخطة في وقت سابق وتركها للحظة الحاسمة وكانت جميعها بالقرب من سيناء.

كما أفاد أن الجنود المصريين قد تخفوا على مدار 24 ساعة متواصلة في ذلك اليوم حتى جاءت لهم نقطة الصفر تحت الدبابات دون التحرك أو إصدار أي حركة قد تكون مرصودة من أي جهة أخرى أو للعدو.

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