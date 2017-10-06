المتحدث العسكري يكشف عن تفاصيل أحدث عمليات الجيش المصري الثالث

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ورد أنه قد تمكنت عدد من قوات إنفاذ القانون التابعة إلى الجيش الثالث الميدانى خلال اليوم والذي يحتفل به المصريين في كل مكان بذكرى حرب أكتوبر المجيدة أنه قد تم ضبط عدد 3 من الأفراد الذين ينتمون إلى العناصر التكفيرية شديدة الخطورة الموجودين في محيط وسط سيناء خلال الساعات القليلة الماضية.

جاء في البيان الرسمي الصادر من خلال المتحدث العسكري الرسمي للجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، إن في إطار حرص الجيش على الأمن والحفاظ على السلام داخل البلاد واستمرارًا لجهود القوات المسلحة فى نجاح أهدافها العسكرية في مكافحة العناصر الإرهابية والقضاء نهائيًا على العناصر الإجرامية، قد ورد أن عناصر الجيش قد تمكنوا من ضبط سيارة ملاكى كانت قد اختبًات في وقت سابق فى نفق الشهيد أحمد حمدى، وتفتيشها تم العثور علي كمية من مادة الكوكايين المخدر.

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من جهة أخرى ورد في تصريحات المتحدث العسكري الرسمي أنه فى إطار مواصلة قوات إنفاذ القانون المصرية والتابعة إلى الجيش الثالث الميدانى، قد تمكن القوات عن طريق استمرارها في بذل مزيد من الجهود الدائمة من القضاء على عدد من العناصر التكفيرية والذين ينتمون إلى العناصر الإجرامية التى كانت مختبئة في وسط سيناء وتقوم القوات حاليا بالبحث عن وجود أخرين في نفس المنطقة حيث ورد أنه قد تم إلقاء القبض على عدد 3 تكفيريين في دورية لأفراد الجيش.

وتستمر القوات المسلحة ورجال الجيش الثالث في مقاومة الأعداء والبحث عن المجرمين والخارجين عن القانون من أجل القضاء عليهم وتطهير البلاد من شرورهم ومنعهم من الخراب الذي يحلون به على البلاد في إطار سعي الجيش إلى الحفاظ على أمن البلاد وأرضها من أي معتدي وظالم.

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