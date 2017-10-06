موسكو توجه شكر خاص للمخابرات المصرية لأنها أحبطت عمليات إرهابية في روسيا

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تم التصريح من قبل ألكسندر بورتنيكوف وهو مدير جهاز الأمن في روسيا، وذلك إن جمهورية مصر العربية قد نجحت في أن تحبط عدد من العمليات الإرهابية في داخل الأراضي الروسية وقد تم هذا الأمر بمساعدة بعض الشركاء الأجانب للمخابرات المصرية.

والجدير بالذكر انه تم التوضيح بخصوص هذا الامر من قبل الكسندر بورتنيكوف وذلك في أثناء حضور الاجتماع السادس عشر لكل من رؤساء الاجهزة الامنية ورجال المخابرات والوكالات التي تعمل من أجل إنفاذ القانون فى مدينة كراسنودار الروسية، وجاءت تلك الأنباء وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية.

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ويذكر أنه تم التأكيد من قبل الجانب الروسي على ان هناك تعاونا مثمرا جدا وله شكل خاص وهذا التعاون ازدهر خلال هذا العام ، وقد صرح بذلك مشيرا الى تعاون السلطات الروسية مع المخابرات المصرية بجانب مجموعة أخرى من الدول وعلى رأس هذه المجموعة كلا من دولة كازاخستان ودولة أوزبكستان وطاجيكستاون وقرخيزستان وايضا ينضم الى هذ الدول كلا من دولة الصين و دولة الهند وكوريا الجنوبية والنمسا وصربيا وجمهورية التشيك.

ومن جانب اخر تمت الاشارة من قبل ألكسندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن في روسيا إلى أنه نتيجة لعدد من الإجراءات المشتركة تم اتخاذها بين روسيا ومصر وباقي الدول الاخرى، تم منع مجموعة من العمليات الإرهابية التي كان مخطط لها ان تقوم على أراضي روسيا، وقد تم اعتقال المتورطين في هذه العمليات الإرهابية، والمتورطين في اي عملية من عمليات التدريب الخاصة بأعضاء المنظمات الإرهابية التي تعمل على مستوى دولي.

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وأنهى كلامه معلنا عن امتنانه لكل الدول الشركاء الذين قاموا بمساعدة المخابرات الروسية من أجل اكتشاف كل البؤر الإرهابية التي تهدد الأمن العام في البلاد بل وفي العالم كله، وايضا شكرهم من أجل تعاونهم النشيط كي تتم مكافحة فعالة الإرهاب والمنظمات الإرهابية،وانهى كلامه بتقديم شكر خاص لكل الدول الشركاء الذين قدموا المساعدة من اجل ان يتم ضمان سلامة وأمن بطولة العالم لرياضة الهوكى لعام 2016 والتي تم تنظيمها في الأراضي الروسية ، وايضا سلامة كأس القارات الذي أقيم في عام 2017.