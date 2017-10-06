الشقق السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ أسعارها بمليون و80 الف جنيه

Advertisements

تم التصريح من قبل مصدر حكومي موثوق بأنه سوف يتم طرح عدد من الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون طرح هذه الوحدات دون كراسة شروط، حيث أنه من المفترض ان تكون هذه الوحدات متاحة لكل من سبق له ان حصل على اي وحدات سكنية في اي من المشروعين السابقين وهم مشروع دار مصر ومشروع سكن مصر.

والجدير بالذكر أنه قد أشار المصدر خلال تصريحه إلى أن اللجنة المسؤولة عن التسعير في وزارة الإسكان والتعمير المصرية، أصدرت قرارها بخصوص إعادة تسعير كل الاسعار في العاصمة الإدارية حيث تم إعادة تسعير سعر المتر الواحد في شقق والوحدات السكنية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد تم اتخاذ ذلك القرار بعد أن حدث ارتفاع كبير على المستوى المحلي والمستوى الدولي في أسعار كلا من الحديد والأسمنت، حيث ان الاسعار زادت بشكل كبير جدا بعد تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”.

Advertisements

ويذكر أن المصدر الحكومي الذي رفض ان يتم الافصاح عن اسمه، قد أضاف قائلا أن الوحدات سيتم التسجيل من أجل بيعها من خلال ملء استمارة من اجل البيانات فقط وذلك الامر سيكون لكل من لديه استطاعة في ان يقوم بسداد ثمن الوحدة السكنية المطروحة، ومن جهة المساحة التي تحوزها الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، فأن مساحات الوحدات السكنية تتراوح ما بين 120 متر مكعب وحتى 180 متر مكعب، وتبدأ اسعار الوحدات السكنية من حوالي مليون و80 ألف جنيه مصري .

اقرا ايضا تعرف على عقوبة تأخير سداد الأقساط في مشروع الإسكان الاجتماعي

ومن جانب اخر فان الوحدات السكنية الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة ستكون متوفرة على أشكال ونماذج مختلفة من التشطيبات النهائية، وذلك تم لكي تناسب هذه الوحدات كل الأذواق، وتم التصريح رسميا بأن كل العمارات الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مكونة من بدروم غير وجود دور أرضي ثم تعلوا العمارات بمسافة 6 طوابق أو 7 طوابق متتالية، وسيتم تزويدها بمصاعد كهربائية، وسوف يكون هناك اختلاف في الواجهات، حيث ستختلف عن بعضها البعض وليس فقط في الألوان لكن سيكون هناك اختلاف من الناحية المعمارية للعمارات هناك أيضا وذلك بمراعاة لكل الازواق.