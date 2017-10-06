رد فعل المصريين على اقتراح البرلمان بخصوص “رخصة الإنجاب”

Advertisements

تعاني مصر خلال الفترة الأخيرة من إحدى المشكلات الخطيرة التي من الممكن أن تؤدي إلى اضطرار البلاد إلى مواجهة المزيد من المشكلات الكبيرة التي من المؤكد أنها ستضر بكلا من الحكومة والمواطن.

وقد أعلن البرلمان خلال جلسة انعقاده الأخيرة عن اقتراح جديد يقوم على حصول المواطن خلال الفترة القادمة وفي ظل تلك المشكلة التي تواجه البلاد بشكل كبير على رخصة إنجاب، وقد جاء هذا الاقتراح من قبل البرلمان كأحد الحلول التي تقدم بها خلال الفترة الأخيرة وذلك لمواجهة تلك المشكلة التي قد تضر بالبلاد.

Advertisements

وخلال التصريحات التي قام بها مجموعة من المواطنون تعليقا على الاقتراح الذي تقدم به البرلمان، فقد أكد أن هذا الاقتراح لا يمكن وضعه في محل موافقة من قبل المواطنين، وإنما قوبل الاقتراح بالرفض الشديد، وأضاف المواطن خلال التصريحات التي قام بها لمصر 365 أن هذا الاقتراح الذي صدر عن البرلمان هو اقتراح سلبي، ولا يمكن الأخذ به نظرا لأنه يخالف إرادة الخالق.

اقرأ أيضا: الضرائب العقارية تصدر قرار إجبار تسجيل المساكن خلال الفترة القادمة.

في حين أن مواطن آخر قد أكد خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن هذا القرار يعد أحد الحلول الجيدة التي تم تقديمها لحل مشكلة الانفجار السكاني والتي تعاني منها البلاد خلال الفترة الحالية، وأضاف أن هذا الاقتراح قد تم تقديمه اقتداء بعدد من الدول المتقدمة والتي على رأسها كوريا الجنوبية والصين.

هذا بجانب أن هذا المقترح الجديد من المقرر أن يقوم بالمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد خلال الفترة الحالية والتي من الممكن خلال الفترة القادمة أن تتسبب في المزيد من الأزمات الأخرى.

Advertisements

بينما قال مواطن ثالث خلال التصريحات التي قام بها، أنه يصعب على الحكومة القيام بحل مشكلة الانفجار السكاني ما دامت غير قادرة على حل مشكلة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطنون خلال الفترة الأخيرة، وأكمل أنه لا يقدر أحد على إيقاف المصريين، وكان هذا هو رد فعل المواطنين على الاقتراح المقدم من البرلمان بخصوص مشكلة الانفجار السكاني.