كشف التفاصيل الكاملة عن عملية إحباط المخابرات المصرية هجوم إرهابي في روسيا

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تم الكشف من قبل صحيفة “غرنليزم” الروسية عن تفاصيل قيام المخابرات المصرية بإجراءات كان من شأنها ان تحبط عدد من العمليات الإرهابية في روسيا بين عامي 2016 و2017.

وقالت الصحيفة إن المخابرات المصرية حين رصدت بعض الأحداث بين أعضاء تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي “داعش” في سيناء حيث أصبح لديها معلومات جادة بخصوص استهداف الكرملين الروسي والعديد من المناطق الحيوية في قلب موسكو، بواسطة أحزمة متفجرة الذي يتم استخدمها في العمليات الانتحارية.

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وقالت الصحيفة إن مصر قامت بابلاغ موسكو في برقية سرية با تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” يستهدف روسيا ب 13 عملية إرهابية بين عامي 2016 و2017، وأبلغت مصر عن العملية الأخيرة من قبل اجراءها بشهرين وابلغت عن عملية كبرى تستهدف الكرملين الروسي، وقد وجدت روسيا بالفعل حزامين ناسفين يزن كل منهما 7 كيلوغرامات، بالإضافة إلى 9 قنابل يدوية الصنع في الطابقين الثاني والثالث، استنادا إلى تقرير استخباري مصري يؤكد سرا تاريخ ومكان المتفجرات.

حذرت المخابرات المصرية المخابرات الروسية من امكانية اقامة شبكة إرهابية عالمية تنبثق من المنظمة التى تدعو الى الارهابيين.

كشف الكسندر بورتنيكوف مدير أجهزة الأمن الروسية أن عددا من العمليات الإرهابية التي كان من المتوقع لها ان تتم داخل روسيا تم إحباطها من قبل شركاء أجانب وذلك تحت قيادة المخابرات المصرية.

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وقال بورتنيكوف خلال الاجتماع السادس عشر الخاص برؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء الاستخباراتية وكالات إنفاذ القانون في مدينة كراسنودار الروسية إن هناك تعاونا مثمرا بشكل خاص جدا قد ظهر خلال هذا العام بين روسيا أجهزة الاستخبارات المصرية وعدد من الدول الاخرى مثل وأوزبكستان وطاجيكستان والصين والهند وكوريا الجنوبية والنمسا وصربيا.

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ونتيجة لهذه التدابير المشتركة، تم استباق مجموعة من العمليات الإرهابية في أراضي روسيا وألقي القبض على المشاركين في تدريب بعض من أعضاء المنظمة إلى المنظمات الإرهابية الدولية.

وفي نهاية الاجتماع قام بورتنيكوف،بتقديم جزيل شكره وعرفانه إلى جميع الشركاء على تعاونهم النشيط في مكافحة الإرهاب، مشيدا بالشركاء الذين ساعدوا على ضمان سلامة بطولة العالم للهوكي 2016 التي تمت إقامتها في روسيا وايضا بسبب تنظيم كأس القارات 2017.