نقابة العلميين: التحاليل تعتمد علي ثلاثة أركان ليس للطبيب علاقة بها

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أشار عضو مجلس نقابة العلميين ورئيس شعبة العلوم الطبية بالنقابة الدكتور”محمد راشد” بأن مهنة التحاليل الطبية تعتمد علي ثلاثة أركان وهي سحب العينة في البداية ويعتبر سحب العينة يقوم بها شخص مدرب علي سحب العينات وتعتبر هذه المهنة متعارف عليها طبقا لمنظمة الصحة العالمية ويقوم بها أي طبيب أو عضو من أعضاء المهن الطبية، وحفظ العينات بالإضافة إلى المستلزمات والأدوات والأنابيب.

وقد أضاف الدكتور محمد راشد أن إجراء الاختبار هو الركن الثاني في مهنة التحاليل الطبية الركن الثالث وهو مبني علي كتابة النتائج ومراجعتها وحفظها في سجلات معينة مختصة لكي تصل في موعدها إلى المريض والطبيب المعالج للحالة وتساءل راشد عن علاقة خريج الطب بهذه المراحل، وأكد أن شعبة العلوم الطبية نقابة الأطباء ترفض أي تصريح يسبب إثارة حفيظة أعضاء النقابة.

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ويذكر أن أربعة نقابات مهنية والصيادلة والعلميين والعلوم الطبية والبيطريين قاموا برفض مشروع قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية الذي قدمته نقابة الأطباء إلى مجلس الشعب عن طريق النائبة ليلى أبو إسماعيل، وقد وصفوا القانون والفئوي والعنصري، وقد صرح مسؤولي النقابات في اجتماع لهم أن مشروع القانون المقدم من الأطباء البشريين أن هذا القانون ظالم وعنصري ويعتبر ضد مصلحة المواطن، وأكدوا رفضهم لمشروع القانون المقدم من النقابة بمزاولة المهنة وإقصاء الآخرين وأن الأطباء البشريين لا يشغلون إلا 12% من المجال بعد إحصائيات وزارة الصحة الأخيرة، وطالب الأمين العام لنقابة العلوم الطبية بسرعة مناقشة القانون المقدم لمجلس الشعب المقدم من نقابة الأطباء وإجراء التعديلات عليه وإدخال فئة العلوم الطبية وأخصائيي مختبرات بعد أن تم إنشاء كلية العلوم الطبية تطبيقا لقرارات 93 لعام 2015 مؤكدا أن المختبرات الطبية في كلية العلوم الطبية وتم تخريج الطالب أخصائي مختبرات وهؤلاء الطلبة أحق الناس بالتحاليل الطبية من الأطباء.

ويذكر أن القانون المقدم من الأطباء يعتبر علي وجوب إشرافهم علي المعامل وهذا ما قام برفضه خريجو العلوم التطبيقية وبالأخص أنهم متخصصون في المعامل والمختبرات وغير محتاجين إلى إشراف من الأطباء عليهم بالإضافة إلى تغليظ العقوبات علي المعامل الخاصة ورفع ثمن التراخيص من 7 جنيهات إلى 700 جنيه ويجب فتح سجلات جديدة الأجنة والتلقيح الصناعي وإعتماد فتح سجل لبنوك الدم.

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