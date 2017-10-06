نقابة الأسنان: يجب الحصول على موافقة خطية من المريض قبل العلاج

Advertisements

وقال الدكتور حسين عبد الهادي الامين العام في نقابة أطباء الأسنان المصرية، إنه تقرر العمل على نسخة خطية تفيد الموافقة وذلك لكي يستطيع المريض إجراء اي علاج طبي في العيادات ومراكز الأسنان أو المستشفيات سواء كانت المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة في الجمهورية اعتقادا لدور النقابة في حماية المهنة والحفاظ على حق المريض.

وأوضح أن الموافقة المكتوبة تسمح للمريض بالإبلاغ عن الإجراءات الطبية المتخذة، مع الحفاظ على الحق في معرفة خطة العلاج المطروح والمخاطر التي من الممكن أن يتعرض المريض لها.

Advertisements

وتسمح هذه الموافقة أيضا للطبيب بالحماية والحماية من تصنيف الخطأ، وما إذا كان الخطأ الطبي يتطلب المساءلة، أو أنها العواقب الطبيعية للإجراء الطبي، التي تحدث أحيانا كمضاعفات للإجراءات الطبية.

وأضاف أن الأمانة العامة لجمعية طب الأسنان ستتم الموافقة على هذه الأعمال أمام لجنة التحقيق التابعة للاتحاد العام لأطباء الأسنان وقبل كل الإجراءات الإدارية والقضائية ابتداء من شهر أكتوبر.

ويجوز للأطباء التقدم بطلب الحصول على هذه الكتب من النقابة العامة أو من الاتحادات الفرعية ابتداء من الأول من شهر نوفمبر بسعر 100 جنيه للكتاب، شريطة ألا يشمل هذا السعر ختم الطوابع الطبية.

وأكد أن الاتحاد لجأ إلى هذه الخطوة كإجراء عملي يتم في معظم الدول، بما في ذلك مصر في بعض التخصصات، بما في ذلك العمليات الجراحية.

وذكر أن هذه الموافقة الخطية تسمح للمريض بالحق في معرفة نوع العلاج الذي يتم تقديمه له والسعر الذي تم الاتفاق عليه والتعقيدات التي قد تحدث له إذا كان هذا الإجراء، للتمييز بين مضاعفات الاجراء الطبي المتوقعة و بين الخطأ الطبي، ويؤدي إلى زيادة الوعي من المريض، والذي يحفز الأطباء لزيادة إمكاناتها والمهارات.

Advertisements

ومن ناحية أخرى، فإن الإذن الكتابي وإجراءاته توفر للطبيب كل الحماية اللازمة في حالة حدوث اي مضاعفات طبية اثناء الاجراء الطبي، حيث انه سيتم التفريق بينه وبين خطأ طبي في ستساعد الحكومة في سعيها إلى وضع قانون المسؤولية الطبية، مما يؤكد خطة العلاج الكامل للمريض لمنع أي غلطة مستقبله من شأنها ظلم اي من الاطراف.

اقرا ايضا يتفق الشارع على ان”تاكسي واتس أب” أكثر أمانا، وسائقي الأجرة يفضلون العمل الحر .