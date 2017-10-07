أخبار الطقس اليوم السبت.. ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر من قبل خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم السبت ارتفاع جديد فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حيث ترتفع درجات الحرارة ليصبح الطقس حار على معظم الأنحاء في ساعات النهار كما جاء أنه من المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلا.

وقد جاء في تصريحات الأرصاد عن أخبار الطقس اليوم أنه يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشوائب العالقة على بعض المناطق المتفرقة من شمال البلاد، كما أشار الأرصاد في بيانهم أن تظهر السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب المناطق في شمال البلاد وعن حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون جنوبية غربية ثم تتغير وتصبح معتدلة كما توقع الخبراء أن تنشط حركتها اليوم على مناطق غرب البلاد حيث ورد أنها سوف تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤثر على حركة الملاحة البحرية وتؤدى إلى اضطرابها.

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أما فيما يخص حالة البحر المتوسط المتوقعة خلال اليوم فهى معتدلة ثم تتحول إلى مضطربة كما ورد أنها سوف ترتفع حركة الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف أما فيما يخص حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة ثم ترتفع وتصبح حركة الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية على كلا البحرين على أن تكون شمالية غربية.

وقد جاء فى بيان هيئة الأرصاد بالنسبة إلى أخبار الطقس اليوم أن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال اليوم السبت على أغلب محافظات ومدن مصر فكانت كالتالي:

القاهرة 21 35

وسط الدلتا 21 34

الاسكندرية 22 34

بلطيم 21 34

مطرح 22 30

السلوم 20 31

سيوة 20 34

بروسعيد 18 30

دمياط 22 30

العريش 18 32

رفح 18 31

الاسماعيلية 18 34

السويس 20 33

رأس سدر 21 30

نخل 12 29

نويبع 23 32

طابا 18 30

كارتين 13 28

الطور 22 29

شرم الشيخ 25 33

الغردقة 22 33

مرسى علم 24 31

الفيوم 20 34

بنى سويف 18 34

المنيا 19 34

اسيوط 18 34

سوهاج 20 36

قنا 19 35

الاقصر 19 36

اسوان 20 36

ابو سمبل 21 36

الوادى الجديد 20 36

شلاتين 24 33

ابو رماد 32 32

راس حدربة 25 32

حلايب 26 31.