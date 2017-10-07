“الماسة” بالعاصمة الإدارية الجديدة يقيم حفل افتتاحه في ذكرى 6 أكتوبر

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تابع موقع مصر 365 ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن استعداد فندق “الماسة كابيتال” الجديد المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من الأعمال التأسيسية والبنائية والنهائية ليتم الإعلان عن الانتهاء في فندق “الماسة كابيتال” ليتم افتتاحه في يوم الجمعة في إطار احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، حيث حضر حفل الافتتاح عدد كبير من الوزراء والمسؤولين في الدولة المصرية والمحافظين أيضا، بالإضافة إلى عدد كبير أيضا من النجوم والفنانين والمشاهير في جميع المجالات.

تم افتتاح “الماسة كابيتال” باحتفالية كبيرة أحياها نخبة من كبار المطربين في جمهورية مصر العربية، ومنهم المطربة “نانسي عجرم”، والمطرب “تامر حسني”، والمطرب “حسين الجسمي”.

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وأشرف على حفل افتتاح برج “الماسة كابيتال” وليد منصور وتحت إشراف “العقيد وليد سامي” وهو مدير عام فندق الماسة، كما تم الإعلان عن عدد كبير من المفاجآت خلال حفل افتتاح فندق “الماسة كابيتال” الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

والجدير بالذكر أن “وليد منصور” منظم الحفل نظم فندق “الماسة كابيتال” العديد من الحفلات الناجحة على مدار العديد من السنوات السابقة وله خبرة كبيرة في مجال إدارة الحفلات مما أدى إلى ترشيحه وبقوه لتولي إدارة افتتاح فندق “الماسة كابيتال” الجديد المقام في العاصمة الإدارية الجديدة حيث أن هذا حدث هام وضخم في إطار إدراج العاصمة الإدارية الجديدة للتعمير، وكان أيضا من ترشيحات “وليد منصور” في الحفلات السابقة التي نظمها في فنادق “الماسة” حيث أحيى هذه الحفلات نخبة من المطربين المشهورين الناجحين في المجال الفني وعلى رأسهم “عمرو دياب” والمطربة “لطيفة”، والمطرب “صابر الرباعي” والمطربة “شيرين عبدالوهاب”.

كما قامت قنوات “DMC” بنقل حفل افتتاح “فندق الماسة كابيتال” الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

والجدير بالذكر أن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي قد أعلن في شهر مارس لعام 2015 خلال مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصري” عن مشروع “إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة” لتكون عاصمة عالمية ومركز للنشاط الاقتصادي في الدولة المصرية ومع مرور واحدة وثلاثين شهر يتم افتتاح أولى المشروعات الكبرى في العاصمة الإدارية الجديدة وهو “فندق الماسة كابيتال” الجديد.

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