“الإسكان” تعلن تسليم اراضي “15 مايو” من 15 أكتوبر حتى 24 يناير 2018

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تابع موقع مصر 365 ما تم إعلانه من قبل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية “مصطفى مدبولي” عن تسليم قطع أراضي بنظام القرعة في منظومة “الإسكان الاجتماعي” بمنطقة المائة فدان الواقعة في شرق مدينة 15 مايو، وبالتحديد في الحي الثاني، وسيتم تخصيص هذه الأراضي عن طريق نظام “القرعة العلنية” التي أجريت في تاريخ الرابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2014، وذلك في بداية يوم الأحد القادم الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري الموافق يوم الأحد إلى يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير للعام الجديد 2018.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو المهندس “وحيد أحمد محمد بيومي” أن على من تم تخصيص أرض لهم الحضور إلى مقر “جهاز تنمية مدينة 15 مايو” في المواعيد التي تم تحديدها في تمام الساعة التاسعة صباحاً، مع إحضار المستندات التالية: “أل إخطار التخصيص، وبطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، بالإضافة إلى إيصالات السداد، وشهادات الميلاد، وبطاقة الرقم القومي للابناء القصر”.

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وأوضح “أحمد محمد بيومي” أنه لن يتم أي إجراء من إجراءات تخصيص الأراضي أو استلامها إذا ثبت تخصيص الأراضي إلى الأولاد القصر أو الزوجة أو الزوج.

وأشار “وحيد أحمد محمد بيومي” أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من واحد إلى السادة عشر، وذلك في يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري لعام 2017، على أن يتم تسليم قطع الأراضي من رقم السابعة عشر على رقم ثلاثين يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر لعام 2017، كما سيتم تسليم الأراضي من واحد وثلاثين إلى السادسة والأربعين في يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر أكتوبر لعام 2017، أما تسليم القطع من السابعة والأربعين على الستين في يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2017، كما سيتم تخصيص الأراضي من الواحد والستين إلى أربعة وسبعين في يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، وقطع الأراضي من الخمسة والسبعين إلى تسعين في يوم الخميس الموافق يوم السادس والعشرين من أكتوبر، وقطع الأراضي من الواحد والتسعين إلى مائة وأربعة في يوم الأحد الموافق يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر، والقطع رقم مائة وخمسة إلى مائة وعشرين في يوم الثلاثاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر، والقطع من مائة وواحد وعشرين إلى مائة وأربعة وثلاثين في يوم الخميس الموافق الثاني من شهر نوفمبر القادم، والأراضي من رقم مائة وخمسة وثلاثين إلى مائة وأربعة وأربعين يوم الأحد الموافق الخامس من نوفمبر القادم.

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