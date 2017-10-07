آخر تصريحات وزير التموين عن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السلع الغذائية

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ورد فى تصريحات السيد الدكتور على المصيلحى والذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه قد تمكنت الوزارة فى الفترة الأخيرة من إعادة توفير الاحتياطى الاستراتيجى المقرر من حصة السلع الغذائية للبلاد حيث نجحت الحكومة فى توفيره من جديد بعد ما كان قد أوشك على النفاذ خلال شهر أكتوبر الماضي من العام السابق حيث يعد هذا الإحتياطي الإستراتيجي بمثابة مخزون قومى للبلاد ومركز أمان لها.

وأضاف السيد وزير التموين فى أحدث تصريحاته الإعلامية والتي قد تم إذاعتها من خلال لقائه مع الإعلامى الشهير “محمد الباز” والذي يتم إذاعته على القناة الفضائية “المحور”، على شاشة برنامج “90 دقيقة”، أنه بالنسبة إلى الاحتياطى الاستراتيجى من محصول القمح من المقرر له أن يكفى احتياجات البلاد فى الفترة الحالية وحتي أكثر من 4 أشهر قادمة وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل بالوزارة.

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كما أشار وزير التموين إلى أن هناك ايضًا احتياطي من منتج السكر في مخازن الوزارة من المقرر له أن يكفى المصريين في الفترة القادمة وحتي 5 أشهر، وعلى الصعيد الآخر قد الوزير على أنه بالنسبة إلى محصول الأرز أن الدولة بها فائض الآن وتم تخزينها فى مخازن الأرز المعتمدة من قبل الوزارة من العام الماضى وأنه به فائض فى الاحتياطى الاستراتيجى لهذا المنتج حاليا يغطي احتياجات الدولة من الأرز فى الفترة القادمة ايضًا.

جدير بالذكر أن السيد الوزير المصيلحي قد أشار فى تصريحاته الإعلامية إلى أن الدولة المصرية من المقرر لها أن تستورد فى الفترة القادمة أكثر من نسبة استهلاكها للزيوت بشتى الأنواع بنسبة وصلت إلى 97% مقارنة استهلاكها الفعلي ، كما أشار ايضًا في تصريحاته الى أن الاحتياطى الاستراتيجى من منتج الدواجن البيضاء بالإضافة إلى الإحتياطي من اللحوم الحمراء من المقرر له أن يكفى احتياجات مصر لمدة 5 أشهر قادمة.

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