حبس ممثل “شيبسيكو” القانوني لمدة 3 أشهر وغرامة قدرها 000 20 جنيه

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قام رئيس هيئة حماية المستهلك المصرية اللواء عاطف يعقوب بالتأكيد على أن المحكمة الاقتصادية المصرية في القاهرة حكمت على المتهم حمدي عبد المقصود قريطم بالسجن ثلاثة أشهر كممثل قانوني لشركة الجوهرة المرخص لإنتاج الصناعات الغذائية، وغرامة بمبلغ عشرين ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإعطاء المدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه للتعويض المدني المؤقت، بسبب تقليد العلامة التجارية “شيبسي”.

وأوضح يعقوب أن هيئة حماية المستهلك تلقت من شركة شيبسي المرخصة للصناعات الغذائية في مصر شكوى، ضد الممثل القانوني الخاص بشركة الجوهرة المرخصة للصناعات الغذائية،حيث ان شركة شيبسي تضررت من استخدام شركة الجوهرة لماركة مضللة تحت اسم ” شيبسيكو “على غرار العلامة التجارية” شيبسي “، حيث لحق شركة “شيبسي” للضرر المادي والمعنوي، فضلا عن إيقاع الجمهور في الارتباك والتخبط بين اثنين من العلامات التجارية.

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قامت الهيئة بالتحقيق في الشكوى وتناولت الإدارة المركزية المحققة في شأن العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية التابعة لهيئة تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية سواء كانت الشركة المعنية قد تقليد العلامة التجارية “شيبسي” المسجلة والمملوكة من قبل شيبسي فود شركة الصناعات الغذائية.

قال يعقوب أن الإدارة المركزية التي تراقب على العلامات التجارية والتصاميم والرسوم والنماذج الصناعية ذكرت أنه على الرغم من أن الشركة اشتكت من ان لها الحق في استخدام العلامة التجارية شيبسيكو، ولكن الشركة لم تلتزم باستخدام النموذج المسجل، وبعد مراقبة الهيئة على عينات اشتكى من التعبئة والتغليف فتم الاكتشاف ان المنتج المعبأ في شيبسيكو هو نفس المنتج المعبأ في شيبسي، مما يسبب ضرر لصاحب العلامة التجارية شيبسي، وهذا التشابه يؤدي إلى الارتباك من جانب الجمهور المستهلك.

وتم التوضيح رسميا أن الممثل القانوني للشركة أحيل إلى النيابة لإثبات أنه روج لبيع المنتجات المقلدة وقام بتقليد العلامة التي مسجلة من الأساس لشركة “شيبسي”، وبالتالي خرق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 المواد”24،6،1”

وأكد رئيس هيئة حماية المستهلك أن الحكم هو تأكيد لدور نظام حماية المستهلك في حماية حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع جميع حالات الإساءة أو الإضرار بحقوقهم.

ودعا يعقوب المستهلكين إلى مساعدة الجهاز من خلال تقديم أي شكاوى لديهم حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات ضد المخالفين والسيطرة على الأسواق.

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