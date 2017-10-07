وزارة الإسكان تؤجل طرح وحدات المصريين المغتربين لفترة محدودة

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تم التأكيد من قبل بعض المصادر المسؤولة في الوزارة أن وزارة الإسكان المصرية قد قررت ان تقوم بتأجيل عرض كل الشقق والوحدات السكنية المعروضة للبيع عند المصريين المغتربين في الخارج، حيث ان هذه الشقق تعد جزء من مشروع وزارة الاسكان الخاص بالإسكان الاجتماعي للمصرين، والذي كان من المقرر ان يتم عقده الأسبوع الماضي وقد تم هذا التأجيل لفترة محدودة.

وقالت المصادر في بيان خاص لها، إن عدد الوحدات والشقق السكنية التي سيتم تأجيل عرضها تبلع اجماليا 18،5 ألف وحدة سكنية، وهذه الوحدات متوفرة بمساحتين هما مساحة 63 مترا مربعا و مساحة 90 مترا مربعا، والجدير بالذكر انه تم إعداد شروط العرض الخاص بهذه الوحدات، وتسعير الوحدات المنجزة والتي انتهى بناؤها وقد تم أيضا تحديد آلية الدفع.

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وأشارت المصادر المطلع على هذا الأمر إلى أن التقديرات الأولية لسعر الوحدة الواحدة من هذه الوحدات سوف يتراوح ما بين 12 و 14 ألف دولار أمريكي، والاقتراح الأول الذي اقترحت وزارة الإسكان أن يتم الدفع لشراء هذه الوحدات بالعملة الأجنبية من خارج مصر وأيضا تم الاقتراح بأن تكون متاحة للدفع عن طريق دفعات أقساط قد تصل إلى 3 سنوات.

وأشارت المصادر بأن امر التأجيل سيؤثر على اعادة التسعير، حيث أن تأجيل أكثر من 3 أشهر قد يعقبه إعادة التسعير مرة أخرى، وقد تم تسعيرها في بداية السنة المالية بمبلغ 10000 إلى 12 ألف دولار اعتمادا على الوحدات المتوفرة في المدينة، لكن حدث تأجيل في الطرح فتمت إعادة التسعير مرة اخرى.

وأكدت المصادر أنه لن يتم وضع أي وحدات سكنية أو شقة في المرحلة الأولى من المشروع الخاص بإسكان المصريين المغتربين في الخارج في مدينة القاهرة الجديدة، لكن من الممكن ان يتم الامر في المراحل الاخرى.

والجدير بالذكر ان هذا المشروع هو أحد المشاريع القومية التي تقوم بها وزارة الإسكان المصرية من أجل توفير الوحدات السكنية، ويذكر انه هناك اكثر من مشروع مختلف تم إصداره من قبل الوزارة، وقد قامت الوزارة بتحديد بعض المشروعات للمصريين بالخارج، وهناك مشروعات أخرى للغير مغتربين، حيث تهدف وزارة الاسكان الى حل مشكلة الإسكان في الدولة.

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