تعرف على تحذيرات وزير التموين للمواطنين بشأن بطاقة التموين الذكية

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قام السيد الدكتور علي مصيلحي، والذي يعمل في منصب وزير التموين والتجارة الداخلية بتحذير المواطنين الموجودين حاليا على ذمة البطاقات التموينية من أن يقوم أحد المواطنين بترك الكارت الذكي الخاص به لأي سبب من الأسباب عند البقال أو في المخبز.

جاء في تحذيرات السيد وزير التموين أنه من المقرر أن يتم سحب بطاقة التموين الذكية من المواطنين بشكل نهائي في هذه الحالات بعد أن يتم إنذار المواطنين للمرة الأولى فقط دون الرجوع إليهم.

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جاء في تصريحات الدكتور علي مصيلحي الإعلامية، والتي قد تم بثها من خلال برنامج “90 دقيقة”، والذي يتم إذاعته على شاشة قناة “المحور” الفضائية مؤخرًا بخصوص هذا الشأن قائلاً: “إذا مكناش هنحافظ على مصلحة بعض محدش يطلبني”، حيث أكمل مصيلحي في تصريحاته الإعلامية قائلاً: “هتقف معايا هقف معاك”.

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لفت السيد الوزير في تصريحاته إلى أن هذا القرار الصادم والمفاجئ والذي فاجأ العديد من المواطنين أصحاب بطاقات التموين جاء في مصلحة المواطنين الذين يستحقوا الدعم بشكل أولي حيث ورد أنه قد صدر هذا القرار بعد ضبط الكثير من وقائع سرقات البطاقات التموينية الذكية التابعة إلى المواطنين في الفترة الأخيرة من قبل السادة أصحاب المخابز في عدد من المحافظات بالإضافة إلى البقالين.

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من جهة أخرى صدرت بعض القرارات الصارمة تجاه أصحاب المخابز في الفترة الأخيرة وتحديدًا الذين يتلاعبون في أوزان رغيف الخبز والذي مقرر له أن يدعم من أجل مصلحة المواطن لمحدودي الدخل وقد قررت الوزارة أنها لن تغض الطرف عن أي صاحب مخبز يثبت أنه يتلاعب في حصة الدقيق أو حصص المواطنين من رغيف الخبز المدعوم.

جدير بالذكر أنه بالنسبة إلى بطاقات التموين الذكية تسعى الحكومة والمتمثلة في وزارة التموين في إيصال الدعم لمستحقيه من أصحاب الدعم وعلى هذا تقوم الوزارة بتكثيف حملاتها من أجل مصلحة المواطنين والحد من الغش والتلاعب في مثل هذه البطاقات ولكي تتمكن من إيصال الدعم إليهم بشكل كامل والوصول إليهم في جميع المحافظات المصرية.