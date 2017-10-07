تعرف على خطوات تجديد رخصة السيارة

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أعلنت الصفحة الرسمية التابعة “لمركز المعلومات” التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري عن طريق إدراج “إنفوجراف” يوضح الإجراءات والخطوات المطلوبة من أجل تجديد رخصة السيارة وكذلك الأوراق المطلوبة,

وتابع موقع مصر 356 هذه الخطوات وهي كالتالي أولا تقديم الأوراق التالية “صورة من بطاقة الرقم القومي، مع شهادة براءة الذمة المالية أي الحصول على شهادة المخالفات الخاصة بالسيارة المراد تجديدها حيث يتم إصدار شهادة المرور من خلال طريقتين أولا من خلال معرفة ما إذا كانت هناك مخالفات على السيارة أو لا من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية والخاص بإدارة المرور التابع لها السيارة طريق إدخال رقم السيارة المراد الاستعلام عنها مع المحافظة التابعة لها.

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وكذلك من ضمن الأوراق المطلوبة من أجل تجديد رخصة السيارة تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث السيارات التي تأتي من قبل شركات التأمين التي تم تأمين السيارة حين تم شراؤها من قبلها، وكذلك يتم إجراء فحص السيارة التي سيتم تجديد منحها الترخيص كل عام ماعدا السيارات الملاكي أو الدرجات النارية وكذلك الجرارات الزراعية فيتم فحصها كل ثلاث سنوات.

والجدير بالذكر أن هذه الوثيقة التي تم إصدارها من قبل وزارة الداخلية المصرية لتوضيح الإجراءات اللازمة من أجل ترخيص السيارات تأتي في إطار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها “الحكومة الإلكترونية” المصرية للعمل على تسهيل جميع الإجراءات للمواطنين من أجل استخراج أوراق أو مستندات أو إصدار ترخيص للسيارات أو جميع المركبات أو الدراجات النارية.

فمع تزايد التكنولوجيا في مجال المعلومات والاتصالات قامت الحكومة المصرية الإلكترونية بإدراج العديد من المواقع الخاصة بالحكومة من وزارات وهيئات ومؤسسات تابعة للدولة من أجل القضاء على البيروقراطية وحركة المكاتب في المؤسسات الحكومية الصادمة في تعاملها مع المواطنين، وكذلك هناك خدمات إلكترونية تدرجها الحكومة المصرية مقابل دفع رسوم من أجل وصول الشهادات أو الوثائق أو الأوراق المستخرجة من قبل الحكومة إلى المواطنين في محل إقامته من أجل التيسير على المواطن المصري، فمن الممكن الحصول على وثيقة الزواج عن طريق طلبها من الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية وكذلك شهادات المخالفات للمركبات المختلفة.

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