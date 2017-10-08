“أحمد عماد” تم تحويل المستشفيات من “عشش ثعابين” إلى فنادق 5 نجوم

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تابع موقع مصر 365 تصريحات وزير الصحة والسكان “أحمد عماد الدين” حيث قال إن ما تم إنفاقه خلال السنتين على تجديد وبناء المستشفيات جديدة لم يحدث في تاريخ جمهورية مصر العربية إذ بلغ إجمالي ما تم إنفاقه حوالي 12 مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري تنوعت بين أجهزة ومستلزمات طبية حديثة وبناء مستشفيات، بالإضافة إلى عمليات تأهيل وتجديد مستشفيات أخرى.

وأضاف وزير الصحة والسكان في تصريحاته أن بعض المستشفيات التي سيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة كانت “عشش ثعابين”، وتحولت إلى فنادق خمس نجوم، وأصبحت جاهزة لافتتاحها من قبل رئيس جمهورية مصر العربية في خلال الشهر القادم.

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كما صرح وزير الصحة والسكان أن عام 2017، هو عام المستشفيات الجديدة حيث تم افتتاح العديد من المستشفيات الصحية الجديدة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية للعمل على تقديم الخدمات الصحية التي تعمل خدمة المواطنين المصريين وتقديم خدمات صحية تليق بهم من الجانب الإنساني.

كما أوضح وزير الصحة والسكان أن هناك العديد من المستشفيات الجديدة التي تم افتتاحها في بداية العام والأخرى تجهز من أجل الافتتاح، وهناك عدد آخر من المستشفيات سيتم افتتاحه خلال نهاية العام الحالي 2017، وبداية العام الجديد 2018 وبالتحديد في شهر يناير القادم.

وأشار وزير الصحة والسكان على افتتاح حوالي ثلاثة عشر مستشفى سيتم افتتاحها بحضور السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال شهر أكتوبر الحالي.

والجدير بالذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان المصري ول في الثامن من شهر يونيو في عام 1955، وحصل على بكالوريوس الطب في عام 1985، وحصل على ماجستير في العظام في عام 1987، وحصل على الدكتوراه في عام 1989، وتولى العديد من المناصب منها وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة كما تم تعيينه من قبل عميدا للكلية عن طريق الانتخاب، ووقع الدكتور أحمد عماد الدين راضي ومع رئيس جامعة عين شمس الدكتور حسين عيسى بروتوكول تعاون مع القائم بأعمال السفير الصيني في المجالات الطبية بهدف إنشاء أول وحدة متخصصة في تشخيص أمراض الجهاز الهضمي المريء بالجامعة، وافتتح مركز الكفراوي لكبسولة الأمعاء.

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