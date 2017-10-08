دار الإفتاء تكشف عن حكم الشرع في دفن الميت فى صندوق

قامت دار الإفتاء المصرية مؤخرًا بالرد على سؤال أحد التساؤلات والتي قد وردتها على الصفحة الرسمية الخاصة بالدار علي موقع التواصل الإجتماعي حيث تعمل الدار فيها على الرد على المسلمين من كل مكان عن طريق بث بعض الفيديوهات بالسؤال والجواب التي قد وردتها من خلال متابعيها.
ورد في رد دار الإفتاء المصرية على السائلة بشأن حكم دفن الميت فى صندوق أنه لا يجوز أن يتم دفن الميت في صندوق، حيث أكد الشيخ على أن الأصل هو بسط الميت على الأرض في حالة الدفن، وقد ورد في سؤال السائلة أن لها زوج توفي في أحد الدول الأوربية ولكن قوانين هذه البلد لا تسمح بدفن الميت إلا فى صندوق، حيث تعتبر بعض الدول أن دفن الموتى داخل صندوق يمنع الميكروبات على حد قولهم، وعلى هذا جاء سؤال السيدة هل دفن زوجها فى هذا الصندوق هذا حلال أم حرام.
أكد الشيخ فى رده على السائلة على أن هذا لا يجوز ولكن من جهة أخرى طالما أن الأسرة لم تتمكن من تغيير هذا الشئ ودفنه بالشكل الشرعي فلا إثم عليها أو علي المتوفى فى هذه الحالة على الرغم من أن هذا الأمر غير وارد فى شرعنا الحنيف ومخالف لما اعتاد وأمر بها ديننا ولا من ناحية أخرى بما أن هذا الأمر لم يتمكنوا من تغييره فلا إثم عليهم.
وفى سياق آخر قد أعلنت دار الإفتاء المصرية، في أحد تصريحاتها إنه بالنسبة إلى تلقين الميت بعد الدفن يعد في الشرع سنة نبوية، ولكن من جهة أخرى لم يقم أحدٌ مِن علماء الأمة بتحريم هذا التلقين في أي عصر من العصور، حتى إنه من جهة أخرى لم يخرج أحد ويذكر أن عملية تلقين الميت هي فكرة حديثة العهد نظر إلى أنه قد فعله السلف من قبل وعلى هذا تم القياس عليه في استحبه أو أباحه العلماء.
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