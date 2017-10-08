أخبار الطقس اليوم الاحد.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر من قبل خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الأحد على أغلب السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة بحيث يكون حار خلال ساعات النهار على مناطق الوجه البحرى ومحافظة القاهرة ثم يتغير حتى يصل إلى شمال الصعيد وقد توقع الأرصاد أنه سوف يكون على جنوب الصعيد نهارا طقس شديد الحرارة على أن تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلا، كما توقعت الأرصاد أن تقل نسبة الرؤية الصباحية في ساعات الصباح الباكر بسبب الشوائب العالقة وذلك على عدد من المناطق المتفرقة من شمال البلاد.

جاء في بيان هيئة الأرصاد أنه يتوقع أن تتكاثر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة وذلك على أغلب السواحل الشمالية بالإضافة إلى شمال الوجه البحرى، كما أعلن الأرصاد أن الفرصة خلال اليوم مهيأة لسقوط الأمطار كما جاء في البيان أنه بالنسبة إلى حركة الرياح فإنه يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط على غرب البلاد حركتها بحيث تصبح مثيرة لحركة الرمال والأتربة خلال اليوم كما ورد أنه سوف تؤدي إلى اضطرابها خلال اليوم فى حركة الملاحة البحرية هناك.

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أما بالنسبة إلى حالة البحرين ورد فى تصريحات خبراء هيئة الأرصاد أن البحر المتوسط والأحمر سوف يشهدان اليوم طقس معتدلة ثم تتغير حركة الموج فيهما وتصبح مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح المتوقعة سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وقد ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال اليوم على أغلب محافظات ومدن مصر فكانت كالتالي:

القاهرة 23 33

بلطيم 21 29

نخل 15 31

نويبع 24 33

مطروح 21 28

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 20 30

العريش 18 30

السلوم 20 27

سيوة 22 32

رفح 18 30

الإسماعيلية 21 34

بورسعيد 22 29

دمياط 22 29

السويس 22 34

رأس سدر 21 31

الطور 22 33

شرم الشيخ 24 35

الغردقة 23 34

مرسى علم 24 33

طابا 19 30

كاترين 13 25

المنيا 20 35

ابو رماد 19 33

راس حدربة 18 32

أسيوط 20 36

سوهاج 21 37

قنا 21 38

الفيوم 22 34

بنى سويف 19 34

أبوسمبل 20 37

الوادى الجديد 20 38

الأقصر 20 39

أسوان 21 39

شلاتين 20 34

حلايب 18 32.