دار الإفتاء تكشف عن حكم الشرع في تصرف الزوجة في أموالها وذهبها دون علم زوجها

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خرجت بعض التصريحات من قبل دار الإفتاء المصرية عن حكم الشرع فى تصرف الزوجة في أموالها وذهبها دون علم زوجها، حيث ورد علي الصفحة الرسمية التابعة إلى دار الإفتاء والتي توجد على موقع التواصل الاجتماعي وتشهد عدد كبير من المتابعين حول العالم وتقوم دار الإفتاء بالرد على تساؤلات المسلمين من كل مكان عليها بشكل مستمر عن طريق نشر فيديوهات على صفحتها الرسمية تتضمن السؤال والجواب الخاص بأسئلة السادة المتابعين.

ورد فى رد دار الإفتاء عن سؤال السائلة بشأن حكم الشرع فى تصرف الزوجة فى أموالها الخاصة أو تصرفها فى ذهبها حيث حدد السؤال أن هذا التصرف بدون علم زوجها ولا إذنه، فقد أكد الشيخ على أن هذا الأمر لا ضرر فيه وأنه يحق للزوجة أن تتصرف بكامل حريتها فى أموالها الخاص سواء علم الزوج بهذا الشأن أو لم يعلم، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة بذاتها قد كفلها لها الشرع والإسلام ويحق لزوجها منعها من التصرف في أموالها أو التدخل إلا بإذنها كما لا يحق له الاستيلاء عليها.

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من جانب أخر يجوز للزوجة مشاركة زوجها بأموالها أو مشاركتها في المنزل أن تحمل عبء من تلك المسؤولية ولكن هذا يشترط فيه أن يكون برضا الزوجة وموافقتها كما يحق لها أن تعطي لزوجها ما شاءت برضاها دون أي إجبار منه أو من غيره، فقد كفل الإسلام للمرأة ذمة مالية خاصة مثلها مثل الرجل في هذا الشأن، والأصل في الشرع لا ضرر ولا ضرار، وعلى هذا فقد كفل لها الشرع حرية البيع والشراء والتصرف في أموالها كيفما شاءت ووقتما رأت وأرادت.

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