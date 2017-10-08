دار الإفتاء تكشف عن حكم الشرع فى قراءة القرآن بدون حجاب

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ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عن حكم الشرع فى قراءة القرآن بدون حجاب، حيث قام المسؤولون عن صفحة دار الإفتاء الرسمية بإستقبال سؤال السائلة فى ظل عمل الصفحة التي قد أنشأتها الدار على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك والتي تستقبل عليها أسئلة المسلمين من كل مكان حول العالم وتجيب عنها بشكل مستمر عن طريق نشر فيديوهات يقوم الشيخ من خلالها قراءة السؤال السائلة والرد عليها.

ضمن الأسئلة التي ترد إلى صفحة دار الإفتاء المصرية قد ورد أنه قد تساءلت إحدى السيدات عن حكم الشرع فى قراءة القرآن بدون حجاب بالنسبة للمرأة المسلمة، وقد قام الشيخ المسؤول والتابع إلى دار الإفتاء بالرد على سؤال السائلة فى الفيديو الذي نشرته دار الإفتاء المصرية مؤخرًا، حيث قال أنه يجوز ولكن الأكمل والأولى والذي يعد أفضل هو قراءة القرآن أثناء ارتداء الحجاب.

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ورد فى هذا الصدد أن قراءة القرآن بالحجاب يعد أحد أنواع التأدب مع الله ويجب على المسلم السعي إلى كل ما هو يرضي الله من الأمور والعبادات والتي من ضمنها قراءة القرآن وعلى هذا يجب عليه أن يسعى إلى الوصول به إلى الأفضل حيث يفضل أن يتهئ الإنسان لقراءة القرآن وذلك عن طريق إرتداء الثوب الطاهر والنظيف والسعي إلى القرآة بصوت حسن والتدبر فى معاني القرآن وحكمتها.

أعطي الله رخصة للمسلمين أن يذكروه فى جميع الأوقات والأوضاع والتي من ضمن ذكره هو قراءة القرآن حيث يمكنك قرآة القرآن فى جميع الأوضاع ولكن يفضل من باب التأدب مع الله التجهز له والتهئ له لإدخال معني التدبر فى القلوب قبل البدء فى القراءة ومن ضمن هذه الأمور التي تخص المرأة جاء ارتداء الحجاب.

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