بالصور.. السيطرة على حريق نشب فى مطار القاهرة

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وردت بعض الأنباء لدينا موقع “مصر 365” أنه قد تمكنت السلطات الموجودة فى مطار القاهرة الدولى من السيطرة فى الصباح الباكر على حريق محدود قد وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بأحد الأدوار الإدارية التابعة إلى مطار القاهرة الدولي بعد أن اندلعت ألسنة النيران فيها، كما خرجت بعض التصريحات كاشفة عن السبب وراء هذا الحادث.

جاء فى بعض التصريحات الصادرة من قبل عدد من المصادر الموجودة فى مطار القاهرة الجوي أنه قد وقع فى الساعات الاولي اليوم حريق محدود حيث نشب في أحد الأدوار الإدارية التابعة الى مبنى الركاب 1 القديم، وعن السبب فى هذه الواقعة ورد أنه قد اشتعلت هذه النيران في صباح اليوم داخل المطار بسبب ماس كهربى، وبعد الإبلاغ عن الواقعة انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى محل الحريق كما ورد أنه قد انطلقت من جهة أخرى عدد من سيارة الإسعاف إلى المطار تحت إشراف السيد محمود غنيم مشرف الإسعاف من أجل محاولة السيطرة عليه قبل استمراره والوصول إلى عدد من المناطق الأخرى.

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جدير بالذكر أنه قد أمر السيد الدكتور إبراهيم حسن والذي يعمل مدير إسعاف القاهرة فى الوقت الحالي أن يتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لعدد من الأفراد العاملين داخل المطار والذين قد أصيبوا بسبب تصاعد الأدخنة من الحريق بالاختناق.

من جهة أخرى ورد فى تصريحات نفس المصدر، أنه قد تم خلال عملية الإطفاء نقل أحد رجال الحماية المدنية والذي قد شارك فى عملية الإطفاء حيث كان يدعى “أشرف مجدى” ويبلغ من العمر نحو 31 عامًا، إلى مستشفى مصر للطيران، وقد ورد أن المسعف تم نقله من أجل تلقى العلاج اللازم له بعد أن أصيب خلال محاولته إطفاء الحريق باختناق، كما تابع الباقين عملية الإطفاء وتم السيطرة على الحريق، كما لم يتم الكشف حتى الآن عن إجمالي الخسائر التى وقعت جراء هذه الواقعة.

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