“الأوقاف” تدرج 5 شروط للتقدم في مسابقة “تحفيظ القرآن الكريم”

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صرحت “وزارة الأوقاف المصرية” عن تنظيم مسابقة تشجيعية في مجال “تحفيظ القرآن الكريم” حيث تم تخصيص قيمة المكافأة عن المسابقة مبلغ مالي يقدر بحوالي مائة ألف جنيه لمسابقة تحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى ترشيح أفضل الفائزين في المسابقة إلى الدخول في مسابقات عالمية في مجال تحفيظ القرآن الكريم، وتهدف الوزارة إلى تشجيع على حفظ القرآن الكريم من خلال إدراج هذه المسابقة.

وتابع موقع مصر 365 شروط لمسابقة تحفيظ القرآن وهي خمس شروط، وهي كالتالي، الشرط الأول ألا يكون المقدم لمسابقة القرآن الكريم قد حصل على مركز على مستوى “وزارة الأوقاف المصرية” في المستوى الذي تقدم له، أما بالنسبة لتحفيظ القرآن الكريم كامل سيتم إدراج مسابقة لهم كل سنتين دون الحصول على مكافأة مالية في حال الفوز من قبل وزارة الأوقاف المصرية.

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أما الشرط الثاني الذي أدرجته “وزارة الأوقاف المصرية” لمسابقة تحفظ القرآن الكريم إلا يتجاوز سن المشترك في المسابقة حوالي واحد وعشرين سنة وذلك في الأول من شهر يناير القادم للعام الجديد 2018.

أما الشرط الذي للانضمام إلى مسابقة تحفيظ القرآن الكريم المنظمة من قبل “وزارة الأوقاف المصرية” إلا يكون المتقدم للاشتراك في المسابقة عضو في “مقرأة” أو “قارئ سورة” أو “خطيب أو إمام” أو “محترف تجويد” حيث سيتم استبعاد هذه الفئات كما سيتم محاسبة المديرية التي اختارته للاشتراك في المسابقة.

أما بالنسبة للشروط الرابع المدرج من قبل “وزارة الأوقاف المصرية” للمشاركين في مسابقة تحفيظ القرآن الكريم هو أن يكون من “ابناء المحافظة” التي سيقوم المتقدم للمسابقة بتقديم طلب اشتراكه في المسابقة بها وذلك تبعا لمحل شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم للمسابقة.

أما بالنسبة للشرط الخامس والأخير للمشتركين في مسابقة تحفيظ القرآن الكريم المنظمة من قبل “وزارة الأوقاف المصرية” هي أن تكون المسابقة “تشجيعية” لجميع الدراسية في مراحل التعليم المختلفة من فئة “صغار السن” من مختلف الفئات في حفظ القرآن الكريم كامل مع التجويد بالأحكام والتجويد، وحفظ ثلاثة أربع القرآن الكريم من أحكام التلاوة، وحفظ نصف القرآن الكريم مع أحكام التلاوة، وحفظ ربع القرآن الكريم مع أحكام التلاوة.

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