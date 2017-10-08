“محافظ سوهاج” يأمر الري والوحدة المحلية بإزالة مخلفات “القنابرة”

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تقدم العديد من المواطنين القاطنين في مدينة سوهاج حي غرب وبالتحديد المواطنين القاطنين في المحيط حول “كوبري القنابرة” الموجود أعلى ترعة “نجع حمادي الغربية”، حيث تجمعت المخلفات الزراعية أسفل “كوبري القنابرة” مما تسبب عنه في تلوث المياه المتواجدة أسفل “كوبري القنابرة” ونتج عنها تلوث البيئة من وجود ناموس وذباب وبعوض بالإضافة إلى الروائح الكريهة المنبعثة التي تؤثر بالطبع على الصحة العامة.

وتابع موقع مصر 365 تحرك المسؤولين التابعين في محافظة سوهاج للعمل على حل شكوى المواطنين حيث أمر محافظ سوهاج “الدكتور أيمن عبدالمنعم” المسؤولين العاملين في “مديرية الري” ومسؤولي “الوحدة المحلية التابعة لمركز ومدينة سوهاج وحي غرب” بسرعة العمل على رفع المخلفات الزراعية الموجودة في الوقت الراهن أسفل “كوبري القنابرة” القائم على ترعة نجح حمادي الغربية” حيث تجمعت المخلفات بسبب ارتفاع “منسوب المياه” في الترع.

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كما ناشد الدكتور “أيمن عبدالمنعم” المسؤولين في محافظة سوهاج سواء العاملين في مديرية الري أو الوحدة المحلية التابعة لمدينة سوهاج على ضرورة إزالة المخلفات بصفة دورية المتجمعة أسفل “كوبري القنابرة” حفاظاً على البيئة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين القاطنين في محافظة سوهاج.

كما قام الدكتور “أيمن عبدالمنعم” بزيارة تفقدية إلى “كوبري القنابرة” المتواجد عليه المعدات في الوقت الحالي المكلفة برفع المخلفات الزراعية المتواجدة أسفل الكوبري ونقلها بعيداً على أن يكون مسؤولين “الوحدة المحلية” بالإضافة إلى المسؤولين في “مديرية الري التابعة لمحافظة سوهاج” هم المسؤولين عن إزالة المخلفات الموجودة أسفل “كوبري القنابرة” بصفة دورية دائمة ومستمرة، حرصا من محافظة سوهاج على حماية البيئة، والصحة العامة للمواطنين القاطنين في هذه المنطقة أو بالقرب من كوبري القنابرة.

كما ناشد الدكتور “أيمن عبدالمنعم” المسؤولين العاملين في مديرية الري التابعة لمحافظة سوهاج بالعمل على متابعة جميع الكباري المتواجدة في محافظة سوهاج من أجل إزالة المخلفات التي تتجمع أسفل منها التي ينتج عنها تلوث البيئة، بالإضافة إلى القيام بأعمال تطهير الترع، بالإضافة إلى تكليفه لهيئة الري أيضا بمتابعة تطهير الترع التي يقوم على تنفيذها مقاولون تم التعاقد معهم من قبل “وزارة الري والموارد المائية” وتأتي هذه الخطوات في إطار حماية البيئة والصحة العامة.

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