عاجل.. الرئيس السيسي يكشف عن مفاجأته المدوية للاعب المنتخب المصري

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خرجت بعض المصادر من قبل رئاسة الجمهورية المصرية منذ قليل، مؤكدة على أن السيد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، قد وافق بشكل رسمي على صرف مالي كبير للاعبين منتخب مصر بعد الفوز الكبير والغالي الذي حققوه منذ قليل في اللقاء المصير والهام والذي سمح لمصر للتأهل لكأس العالم.

ورد أن عبد الفتاح السيس قد قرر أن يتم صرف مبلغ مليون ونصف مليون جنيه وذلك لكل لاعب مصري من ضمن فريق المنتخب على غرار فوزهم على منتخب الكونغو اليوم، جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قام بتقديم التهنئة الحارة إلى أعضاء فريق المنتخب الوطنى بالإضافة إلى جموع الشعب المصرى وأبنائه في كافة المحافظات بمناسبة صعود مصر اليوم إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

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حيث ورد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بتقديم شكره إلى أبناء الوطن الغالي لوقوفهم مع المنتخب كما هنأهم على الإنجاز الكبير الذي قد تمكن المنتخب من تحقيقه فى اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم في مصر اليوم مع منتخب الكونغو يسمح لمصر بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا خلال العام المقبل.

أكد الرئيس بعد فوز الفريق على خالص سعادته باللقاء المشرف الذي قدمه اللاعبين بالإضافة إلى جهازهم الفني و مجهودهم الواضح على مدار مباريات التصفيات، وأكد على سعادته بالإعداد الجيد والالتزام الذي كلل بالنجاح من أجل تحقيق الحلم الأكبر الذي طال انتظاره، وأنه الآن سعيد من أجل سعادة الشعب المصري العظيم بهذا النصر.

كما ورد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد هنأ لاعبي المنتخب الوطني بالإضافة إلى أعضاء جهازه الفني بعد ما قدموا مثلاً متميزاً فى تحقيق الإنجازات عن طريق الصبر والمثابرة، وأنه مازال ينتظر منهم فى الفترة القادمة المزيد من العطاءات والنجاحات من أجل رفع اسم مصر دائمًا فى السماء.

ومن جانب آخر ورد أن السيسي من المقرر أن يستقبل اعضاء المنتخب المصري من اللاعبين والجهاز الفني باكر لكي يهنئهم بنفسه.

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