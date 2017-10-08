أبو تريكة يخرج للجماهير ويعلق على صعود مصر لكأس العالم 2018

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قام اللاعب الأشهر فى تاريخ كرة القدم الحالية ومحبوب الجماهير الماجيك محمد محمد أبو تريكة، والذي يعد نجم منتخب مصر السابق، بالخروج إلى الجماهير والتعبير عن فرحته الكبيرة بمنتخب مصر بعد أن نجح فى التأهل بمصر رسميا إلى بطولة كأس العالم منذ قليل بعد غياب دام 28 عامًا.

قام محمد أبو تريكة نجم كرة القدم الشهير بالتعليق رسميا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: “في شهر الانتصارات علي عدونا اللدود حققنا حلمنا المنشود”، حيث أكمل قائلاً: “١٠٠مليون مبروك لمنتخب مصر الصعود لكأس العالم ٢٠١٨ في روسيا”.

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من جهة أخرى ورد أن مصر وشعبها حاليا يعيشون حالة من الفرحة العارمة بعد أن تمكنت مصر من الصعود منذ قليل رسميًا إلى مباراة كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد أن انتهت أحداث المباراة التي جمعت كلاً من المنتخب المصري مع منتخب الكونغو وانتهت نتيجتها بفوز مصر بهدفين مقابل هدف واحد.

جاء اللقاء المصري الهام في إطار فعاليات الجولة الخامسة من منافسات مباريات تصفيات كأس العالم روسيا 2018، حيث اللقاء الأقوى والذي يترقبه الملايين بلهفة والتي حددت مصير منتخب مصر بشكل كامل فى كرة القدم محبوبة الجماهير في التأهل للمونديال، ليترتب على هذا تحقيق حلم ملايين من أبنائها المصريين في الفوز والوصول إلى نهائيات كأس العالم القادمة.

جدير بالذكر أن مصر قد تصدرت اليوم بعد هذا اللقاء المجموعة برصيد 12 نقطة، حيث بدأت آمال المصريين في الزيادة والتشبث بكل قوة من جديد بالصعود والتأهل إلى كأس العالم بعد أن كانت نتيجة مباراة غانا وأوغندا والتي قد تم مشاهدتها يوم أمس السبت حيث أقيمت على أرضية ملعب “مانديلا ستاديوم” وتحديدا بالعاصمة الأوغندية “كمبالا” بالسلب، حيث تمت في إطار منافسات المجموعة الخامسة ضمن فعاليات منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 فى روسيا.

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