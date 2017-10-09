دار الإفتاء تعلق على فوز منتخب مصر أمام منتخب الكونغو فى التصفيات النهائية لكأس العالم في روسيا 2018

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قامت “دار الإفتاء المصرية” بالكشف عن أول تعليق لها على فوز منتخب مصر اليوم وصعوده إلى كأس العالم 2018 بروسيا، حيث ورد أنه بعد الإنتهاء من اللقاء الكروي الهام الذي قد سبق وتم الإعلان عنه اليوم الأحد والذي جمع كلاً من منتخب مصر مع منتخب الكونغو، فى إطار فعاليات التصفيات النهائية لكأس العالم في روسيا 2018، قامت دار الإفتاء المصرية بالتعليق بشكل رسمي على فوز فريق المنتخب الوطني بعد إنتهاء أحداث اللقاء لتشارك المصريين سعادتهم.

ورد في تصريحات دار الإفتاء المصرية والتي قد قامت بنشرها على صفحتها الخاصة والموجودة على موقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك” والتي تقوم من خلالها بالرد دائمًا على أسئلة السادة السائلين من كل مكان في أنحاء البلاد بشكل دائم في جميع التخصصات الفقهية والدينية والتي تهم المجتمع الإسلامي بشكل عام والأسرة ودواخلها بشكل خاص، أنها قالت: “اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك”، بينما أكملت: “وارزقنا رضاك وأبعد عنا كل شر”.

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جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية والتي يوجد لها صفحة خاصة على موقع التواصل الإجتماعي الشهير تقوم باستمرار بنشر بعض الفيديوهات للسادة المتابعين، حيث تقوم الدار بقراءة الأسئلة والتي يرسلها المسلمين من كل مكان عبر موقعها الإلكتروني عبر الفيديو ويرد عليها الشيخ على الفور عن طريق تسجيل فيديو له وهو يقرأ السؤال الوارد إلى الدار ثم يقوم بالرد على السائل بشكل مبسط وسهل.

ومن جانب اخر، كسي قلوب المصريين اليوم فرحة عارمة بعد فوز المنتخب المصري والتأهل الذي اقتنصه بعد جهد جبار من اللاعبين والجهاز الفني ايضًا حتى تمكنوا من التألق في اللقاء والفوز به.

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