رد فعل صادم من رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة” بعد تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2018

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في وسط الفرحة العارمة التي حلت علي شعب مصر كلة جاءت الفرحة علي الفقراء والأغنياء وايضا رجال الأعمال ومن أبرزهم رجل الأعمال المصري المشهور ” أحمد ابو هشيمة “، حيث أكد علي فرحته عقب تأهل منتخب مصر الحبيب لكأس العالم بعد غياب دام 28 سنة في اطار الجولة الخامسة لكاس العالم 2018 روسيا، فور فوز مصر في المباراة التي أقيمت اليوم في برج العرب بالاسكندرية الاحد 8/10/2017 ضد منتخب الكونغو، وفازت فيها منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

وخلال تصريح لأبو هشيمة علي احد قنوات الرياضية ADMC SPORTS وكانت دموع الفرحة عارمة في عيونة بمجرد تأهل مصر لكأس العالم قائلًا:” ألف مبروك لكل الشعب المصري، 104 مليون مصري فرحوا، والفوز كان بسبب مجهود كبير، وربنا جنى ثمارها، نشكر كل واحد ساهم في هذا الإنجاز من لاعيبة رجالة أو اتحاد الكرة”.

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نشكر منتخب مصر علي مجهوده العظيم اليوم وعلي تعبهم خلال الأيام الماضية وبالأخص الكابتن العظيم محمد صلاح، وفرحة الشعب المصرى, فرحة الشارع المصرى وفرحة كل بيت وفرحة كل طفل وفرحة كل شاب ,فرحة كل بنت، ورجعنا نتجمع علي الفرحة مع بعض بسبب الكرة المصرية ومنتخبنا العظيم.

وتصريحات اخرى لرجل الأعمال المشهور أحمد ابو هشيمة قائلا ” الفوز جاء في نهاية المباراة كان في رسالة من ربنا عشان نفرح ، ونستحق نفرح، ربنا أراد نكسب في أخر ثانية وأنا لم أفقد الثقة في ربنا ولا ثانية، ومفيش فوز أعظم من كدا ، ربنا أراد نكسب في أخر ثانية , الليلة سعيدة على كل المصريين”.

واوضح ابو هشيمة ان ترتيبات لكأس العالم سيكون بشكل مختلف وعلق ايضا علي خوفه علي الشعب المصرى انة ينام زعلان اليوم وأعرب عن فرحته لان الشعب المصرى كله فرحان بالفوز وأضاف هذا الإنجاز الذى حدث في عهد الرئيس السيسى وانة انجاز يحسب للناس كتير وعلى رأسهم الرئيس

واعرب ايضا علي فرحته بالفوز وان الفرحة جاءت علي 104 مليون مصرى والفوز جاء بمجهود عظيم من منتخب عظيم، كما اعرب عن فرحته في ان الفوز جاء في نهاية المباراة حيث انها رسالة من الله لهذا الشعب الجميل عشان نفرح لانه يستحق الفرحة وأنه يثق بربنا ولا يفقد الثقة و لا ثانية، في النهاية شكر احمد ابو هشيمة كل من ساهم اليوم في فرحة المصريين وكل من ساهم في هذا الإنجاز من لاعبي والجهاز الفنى.

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