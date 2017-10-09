أخبار الطقس اليوم الإثنين.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

Advertisements

جاء في البيان الصادر من قبل خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال ساعات اليوم الإثنين انخفاضا جديد ملحوظا من جديد فى درجات الحرارة المتوقعة على أغلب الأحيان، حيث ورد في أخبار الطقس اليوم أنه سوف يسود طقس معتدل شمالا ويمتد حتى يصل إلى محافظات شمال الصعيد على أن يكون حار على كلاً من محافظات جنوب الصعيد فى ساعات النهار ثم تنكسر الموجة ويصبح الطقس لطيف فى أول ساعات الليل ثم تزداد نسبة البرودة في الأجواء ويصبح الطقس مائل للبرودة فى آخر ساعات الليل.

ورد في تصريحات خبراء الارصاد عن أخبار الطقس اليوم الإثنين أنه سوف تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر على بعض المناطق المتفرقة بسبب الشبورة المائية صباحا من شمال البلاد، وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنه سوف تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها على كلاً من جنوب سيناء بالإضافة إلى البحر الأحمر وجنوب الصعيد كما يتوقع الخبراء أن تؤثر على حركة الملاحة البحرية مما يؤدي إلى اضطرابها.

Advertisements

كما جاء في بيان هيئة الأرصاد أنه سوف تتكاثر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة خلال اليوم على السواحل الشمالية بالإضافة إلى شمال الوجه البحرى، أما من جهة أخرى ورد أنه سوف تكون الفرصة مهيأة اليوم على السواحل الشمالية ومناطق شمال الدلتا لسقوط الأمطار.

أما بالنسبة إلى حالة البحرين ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة على كلاً من البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وقد جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال ساعات اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر فكانت كالتالي:

الإسكندرية 21 26

بلطيم 21 26

مطروح 20 25

بورسعيد 20 25

القاهرة 24 27

وسط الدلتا 23 27

رفح 17 27

الإسماعيلية 21 27

دمياط 20 25

العريش 17 28

السلوم 17 24

سيوة 19 27

طابا 18 28

شرم الشيخ 25 32

نخل 15 28

نويبع 24 28

الغردقة 24 33

كاترين 17 25

الطور 23 27

السويس 22 28

رأس سدر 19 28

سوهاج 22 32

أسوان 24 37

بنى سويف 21 28

المنيا 21 30

مرسى علم 25 33

الفيوم 22 28

أسيوط 21 31

أبوسمبل 25 37

قنا 22 34

الأقصر 23 35

ابو رماد 26 34

راس حدربة 27 33

الوادى الجديد 22 36

شلاتين 25 34

حلايب 27 32.